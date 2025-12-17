Сделка на $108,4 млрд сорвалась: Warner Bros отклонила предложение Paramount и поставила в приоритет Netflix
Warner Bros отказался от сделки с Paramount ради Netflix
По данным Reuters, совет директоров Warner Bros Discovery отклонил предложение Paramount Skydance о покупке компании за $108,4 млрд. В письме акционерам руководство медиахолдинга заявило, что сделка не имела надёжных гарантий финансирования и несла значительные риски. Вместо этого Warner Bros подтвердила приоритет сделки с Netflix.
Paramount ввела акционеров Warner Bros в заблуждение
В письме акционерам, раскрытом в регуляторных документах, совет директоров Warner Bros заявил, что Paramount «последовательно вводила акционеров в заблуждение», утверждая, что её предложение полностью обеспечено капиталом семьи Эллисонов. По словам совета, таких гарантий «не было и никогда не существовало».
В Warner Bros подчеркнули, что структура финансирования Paramount содержала «многочисленные и существенные риски». В частности, ключевая часть собственного капитала сделки должна была обеспечиваться компанией Lawrence J. Ellison Revocable Trust, активы и обязательства которой не раскрываются публично и могут быть изменены в любой момент.
Сделка с Netflix признана более надёжной
Совет директоров Warner Bros сказал, что предложение Netflix превосходит предложение Paramount. Netflix предложил $27,75 за акцию за киностудию Warner Bros, её библиотеку фильмов и сериалов, а также стриминговый сервис HBO Max.
В Warner Bros отметили, что соглашение с Netflix не требует привлечения дополнительного капитала и обеспечено твёрдыми долговыми обязательствами. Кроме того, Netflix — публичная компания с рыночной капитализацией свыше $400 млрд и инвестиционным кредитным рейтингом.
Финансовая устойчивость Paramount не внушает доверия
Warner Bros также поставила под сомнение финансовую устойчивость Paramount. По данным совета директоров, рыночная капитализация Paramount составляет около $15 млрд, а кредитный рейтинг находится находится на низком уровне.
Netflix также предложила более высокий штраф за срыв сделки — $5,8 млрд против $5 млрд у Paramount. Совет директоров Warner Bros подчеркнул, что предложение Paramount могло быть изменено или отозвано в любой момент до закрытия сделки, в отличие от соглашения с Netflix.
После публикации решения акции Warner Bros Discovery снизились на 0,5% на бирже. Ценные бумаги Netflix выросли на 1,7%, тогда как акции Paramount упали на 2,2%.
Контекст
Ранее Netflix в первом раунде переговоров предложил $27 млрд наличными и акциями за активы Warner Bros. Источники Reuters отмечали, что эта сделка рассматривается как более предпочтительная для совета директоров компании.
После этого глава Paramount Дэвид Эллисон напрямую обратился к акционерам Warner Bros с предложением выкупить всю компанию за $30 за акцию. Общая сумма сделки оценивалась в $108,4 млрд — Paramount позиционировал своё предложение как более выгодное.
