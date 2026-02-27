Paramount предложила $111 млрд за всю компанию Warner Bros — Netflix отказалась повышать цену и вышла из сделки

Netflix отказалась от покупки Warner Bros. Discovery, пишет Bloomberg. Paramount Skydance предложила $111 млрд за всю компанию — против $82,7 млрд, которые Netflix готова была заплатить за студии и стриминг. После появления новой оферты у Netflix было четыре рабочих дня, чтобы улучшить условия, однако компания не стала перебивать цену.

Сделка больше невыгодна Netflix

Со-гендиректора Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс заявили, что компания действовала дисциплинированно и по цене, необходимой для выравнивания предложения Paramount Skydance. Теперь же для Netflix сделка больше не выглядит финансово привлекательной, поэтому компания решила не перебивать оферту.

За выход из сделки Netflix получит компенсацию в размере $2,8 млрд и возобновит программу обратного выкупа акций. По данным Bloomberg, после объявления о прекращении борьбы за Warner Bros. акции Netflix выросли на 13% в дополнительную сессию.

Paramount несколько месяцев добивалась сделки с Warner Bros

В октябре 2025 года стало известно, что Warner Bros. Discovery рассматривает продажу бизнеса. В ноябре был проведён закрытый аукцион, после которого компания начала эксклюзивные переговоры с Netflix.

Позже Paramount сделала враждебное предложение — без согласия совета директоров — о покупке всей Warner Bros. Discovery целиком. Изначально речь шла о $30 за акцию наличными при общей оценке бизнеса с учётом долга около $108,4 млрд. Затем оферта была повышена до $31 за акцию и общей оценки в $111 млрд.

От Paramount финансирование сделки обеспечили семья миллиардера Ларри Эллисона, фонд RedBird Capital и суверенные инвестиционные фонды. Ларри Эллисон также предоставил личную финансовую гарантию на $40,4 млрд.

В отличие от Paramount, оферта Netflix касалась только части активов (киностудий и сервисов стриминга).

Почему Warner Bros. решилась на продажу

В декабре 2024 года Warner Bros. Discovery объявила о реорганизации бизнеса в два сегмента — Streaming & Studios и Global Linear Networks. В июне 2025 года компания представила план разделения на две публичные структуры к середине 2026 года.

В октябре 2025 года Warner Bros. сообщила, что рассматривает стратегические опции, включая продажу бизнеса. Интерес к активам проявили Netflix, Paramount Skydance и Comcast.

Контекст

Warner Bros. — материнская компания HBO, CNN и ряда крупных медиаактивов. В портфеле студии — «Гарри Поттер», «Бэтмен», «Касабланка» и «Клан Сопрано». Paramount известна франшизами «Миссия невыполнима», «Трансформеры», «Йеллоустоун» и «Звёздный путь».

Если объединение состоится, это станет крупнейшей консолидацией в Голливуде со времён покупки активов Fox компанией Walt Disney в 2019 году за $71 млрд.