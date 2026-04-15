Голливуд выступил против слияния Paramount и Warner Bros. — из-за сделки тысячи сотрудников могут быть уволены

Больше тысячи представителей киноиндустрии поддержали открытое письмо против приобретения Warner Bros. компанией Paramount за $111 млрд, сообщает Variety. Среди авторов обращения — Кристен Стюарт, Бен Стиллер, Хоакин Феникс и Дэвид Финчер. Они предупреждают, что слияние двух медиагигантов приведёт к монополизации рынка и сокращениям штата.

Против сделки выступили 1034 деятеля кино

Обращение было опубликовано на сайте BlocktheMerger.com и в газете The New York Times. Под документом поставили подписи 1034 человека из мира кино и телевидения. В списке — режиссёры Дени Вильнёв и Джей Джей Абрамс, актёры Брайан Крэнстон, Гленн Клоуз и Марк Руффало, а также «оскароносные» Джейн Фонда и Хоакин Феникс.

«Мы испытываем глубокую тревогу в связи с одобрением сделки, которая ставит выгоду узкого круга влиятельных лиц выше общественных интересов», — отмечают авторы обращения.

Создатели письма также указывают, что медиаконсолидация рынка уже привела к исчезновению фильмов со средним бюджетом и тяжёлому положению независимых прокатчиков. Теперь же рынок будет монополизирован четырьмя крупнейшими компаниями — Universal Pictures, Sony Pictures, Walt Disney Studios и Paramount Pictures.

По мнению деятелей киноиндустрии, новая сделка лишь усугубит ситуацию на рынке и поставит под угрозу десятки тысяч рабочих мест по всей стране.

В ответ на критику Paramount пообещала расширить кинопроизводство

В официальном ответе Paramount признала, что индустрия до сих пор сталкивается с последствиями пандемии и резкого роста стримингов в начале 2020-х, но подчеркнула, что слияние позволит запускать больше проектов и дистрибутировать контент по всему миру.

Кроме того, в студии Paramount пообещали ежегодно выпускать в широкий кинопрокат не менее 30 работ в год. Компания также обещает чаще пускать фильмы в прокат, а также сохранять 45-дневный перерыв между премьерой проекта на большом экране и его появлением в онлайн-сервисах.

Контекст

В конце февраля 2026 года стало известно, что Paramount договорилась о покупке активов Warner Bros. Discovery за $111 млрд. Ранее на них претендовал Netflix — компания предлагала $82,7 млрд, но отказалась повышать цену и вышла из сделки.

Закрытие контракта ожидается в третьем квартале 2026 года. После этого HBO Max и Paramount+ объединят в единый стриминговый сервис с аудиторией более 200 млн подписчиков. При этом Paramount Pictures и Warner Bros. Pictures сохранят статус отдельных студий и будут обязаны выпускать не менее 15 фильмов в год каждая.