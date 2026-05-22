Госорганы и банки могут освободить от оплаты массовых звонков — но только тех, что содержат официальные уведомления

Правительство может ввести тарификацию для массовых вызовов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Минцифры. Госучреждения, подведомственные им структуры, банки и другие финансовые организации освободят от платы за обзвоны, совершаемые в соответствии с требованиями законодательства. Для остальных случаев, например для рекламных обзвонов, ведомство введёт максимальный тариф.

Компании будут предупреждать абонентов о законных основаниях вызова

Новые поправки станут частью второго пакета мер против кибермошенничества «Антифрод 2.0». В случае их принятия, компании будут обязаны предупреждать абонентов о том, что вызов совершается по закону. Критерии массовых звонков уточнят в АНО «Цифровая экономика» при участии бизнеса и госструктур. Поправки также предусматривают, что абонент сможет пожаловаться оператору, если пропущенный вызов с пометкой «официальный» на деле окажется рекламой.

Однако операторы связи не могут определить содержание разговора и цель звонка, если абонент заранее не объяснил оснований проверки, сообщает источник «Ведомостей» Этим могут пользоваться организаторы массовых вызовов: заявлять одну цель, но по факту рекламировать свои услуги.

К законным вызовам могут отнести предупреждения о мошенничестве и долгах

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш в комментарии «Ведомостям» отметила, что сегодня к звонкам, которые предусмотрены законом, относятся оповещения об экстремальных погодных условиях и соблюдениях мер безопасности при чрезвычайных ситуациях.

По словам эксперта, поправки также позволят включить в перечень «законных» звонков предупреждения о подозрительных транзакциях, блокировке платёжных средств, уведомлениях о долгах и оповещения о действиях органов исполнительной и судебной власти.

Банки просили исключить важные звонки из-под блокировки

С сентября 2025 года абоненты получили право блокировать массовые обзвоны рекламного и информационного характера после принятия поправок к закону «О связи». Под запрет попали не только спамеры, но и сами банки — их предупреждения о мошенничестве и другие важные уведомления тоже автоматически отклонялись. В марте 2026 года Сбер, Альфа и Совкомбанк попросили исключить из этого правила вызовы, которые они делают по закону.

Сейчас операторы берут с компаний по 0,25 рубля за каждую попытку звонка — даже если клиент установил самозапрет на массовые вызовы. А если договор на такие действия у бизнеса отсутствует, оператор блокирует звонки.