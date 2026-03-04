Альфа-Банк, Сбербанк и Совкомбанк выступили против платной маркировки звонков — сейчас вызов может стоить 0,25 ₽

Сразу несколько крупных банков — Альфа-Банк, Сбербанк и Совкомбанк — выступили против платной маркировки телефонных звонков. Сегодня операторы требуют от компаний платить по 0,25 рубля за каждую попытку вызова — банки считают такую практику необоснованной. В связи с этим компании направили в Госдуму поправки в рамках подготовки законопроекта «Антифрод 2.0».

С 1 сентября 2025-го массовые звонки регулируются операторами связи

С 1 сентября 2025 года вступили в силу нормы первого пакета антифрод-законодательства, которые ввели в федеральный закон «О связи» категорию «массовых вызовов».

К таким вызовам относятся автоматические или массовые телефонные звонки, которые совершаются с предварительного согласия абонента. Для их осуществления организация-инициатор должна заключить договор со всеми операторами связи, обслуживающими абонентов-получателей вызовов.

При этом абонент может отказаться от получения таких звонков, подав заявление своему оператору связи.

Банки считают критерии «массовых звонков» неопределёнными

В банковском сообществе считают, что действующая норма может работать неэффективно. В документе отмечается, что критерии массовых вызовов законодательно не определены, а решение о том, считать ли звонок массовым, принимает оператор связи.

По мнению банков, это может привести к ситуациям, когда любой звонок будет признан массовым и заблокирован при отсутствии договора с оператором. При этом банки совершают звонки клиентам для исполнения требований законодательства — например, для предупреждения о мошенничестве, информирования о задолженности или предложений по реструктуризации кредита.

Каждый звонок стоит компаниям 0,25 ₽

Согласно действующим нормам закона «О связи», оператор, обслуживающий инициатора звонка, обязан передавать на устройство абонента информацию о том, кто звонит.

Однако операторы связи требуют от юридических лиц и предпринимателей оплату за передачу такой маркировки. Размер тарифа, по данным банковского сообщества, составляет 0,25 рубля за каждую попытку телефонного вызова.

В банковском сообществе считают, что такая практика создаёт экономические преимущества для операторов связи, поскольку компании фактически платят не за услугу связи, а за то, чтобы их звонки не блокировались.

Банки предложили альтернативный механизм маркировки звонков

Вместо заключения отдельных договоров с операторами связи банки предлагают использовать централизованный механизм передачи информации о звонках.

Речь идёт о передаче данных о маркировке через Единую платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод», оператором которой является Главный радиочастотный центр.

По предложению банков, инициаторы звонков могли бы один раз передавать данные о маркировке на эту платформу. После этого информация автоматически передавалась бы операторам связи и далее абонентам.

Банковское сообщество направило поправки в Госдуму

Представители банков считают, что такой механизм позволит снизить расходы для бизнеса и избежать дополнительных договорных отношений с операторами связи.

Кроме того, по мнению банков, использование единой платформы позволит избежать межотраслевых конфликтов и не создаст для операторов связи необоснованных экономических преимуществ.

Соответствующие поправки банковское сообщество направило в профильные комитеты Государственной думы в рамках подготовки законопроекта «Антифрод 2.0» ко второму чтению.