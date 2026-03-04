Альфа-Банк, Сбербанк и Совкомбанк выступили против платной маркировки звонков — сейчас вызов может стоить 0,25 ₽
Банки предложили альтернативу — маркировать звонки через систему «Антифрод»
Сразу несколько крупных банков — Альфа-Банк, Сбербанк и Совкомбанк — выступили против платной маркировки телефонных звонков. Сегодня операторы требуют от компаний платить по 0,25 рубля за каждую попытку вызова — банки считают такую практику необоснованной. В связи с этим компании направили в Госдуму поправки в рамках подготовки законопроекта «Антифрод 2.0».
С 1 сентября 2025-го массовые звонки регулируются операторами связи
С 1 сентября 2025 года вступили в силу нормы первого пакета антифрод-законодательства, которые ввели в федеральный закон «О связи» категорию «массовых вызовов».
К таким вызовам относятся автоматические или массовые телефонные звонки, которые совершаются с предварительного согласия абонента. Для их осуществления организация-инициатор должна заключить договор со всеми операторами связи, обслуживающими абонентов-получателей вызовов.
При этом абонент может отказаться от получения таких звонков, подав заявление своему оператору связи.
Банки считают критерии «массовых звонков» неопределёнными
В банковском сообществе считают, что действующая норма может работать неэффективно. В документе отмечается, что критерии массовых вызовов законодательно не определены, а решение о том, считать ли звонок массовым, принимает оператор связи.
По мнению банков, это может привести к ситуациям, когда любой звонок будет признан массовым и заблокирован при отсутствии договора с оператором. При этом банки совершают звонки клиентам для исполнения требований законодательства — например, для предупреждения о мошенничестве, информирования о задолженности или предложений по реструктуризации кредита.
Каждый звонок стоит компаниям 0,25 ₽
Согласно действующим нормам закона «О связи», оператор, обслуживающий инициатора звонка, обязан передавать на устройство абонента информацию о том, кто звонит.
Однако операторы связи требуют от юридических лиц и предпринимателей оплату за передачу такой маркировки. Размер тарифа, по данным банковского сообщества, составляет 0,25 рубля за каждую попытку телефонного вызова.
В банковском сообществе считают, что такая практика создаёт экономические преимущества для операторов связи, поскольку компании фактически платят не за услугу связи, а за то, чтобы их звонки не блокировались.
Банки предложили альтернативный механизм маркировки звонков
Вместо заключения отдельных договоров с операторами связи банки предлагают использовать централизованный механизм передачи информации о звонках.
Речь идёт о передаче данных о маркировке через Единую платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод», оператором которой является Главный радиочастотный центр.
По предложению банков, инициаторы звонков могли бы один раз передавать данные о маркировке на эту платформу. После этого информация автоматически передавалась бы операторам связи и далее абонентам.
Банковское сообщество направило поправки в Госдуму
Представители банков считают, что такой механизм позволит снизить расходы для бизнеса и избежать дополнительных договорных отношений с операторами связи.
Кроме того, по мнению банков, использование единой платформы позволит избежать межотраслевых конфликтов и не создаст для операторов связи необоснованных экономических преимуществ.
Соответствующие поправки банковское сообщество направило в профильные комитеты Государственной думы в рамках подготовки законопроекта «Антифрод 2.0» ко второму чтению.
