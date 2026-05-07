Срыв сделки с Netflix отразился на финансах: убыток Warner Bros. в начале 2026-го составил $2,9 млрд

Warner Bros. Discovery отчиталась о чистом убытке в $2,9 млрд по итогам первого квартала, сообщает Bloomberg. Год назад компания тоже была в минусе, но тогда потери составили $453 млн. Самые крупные издержки Warner Bros. Discovery пришлись на реструктуризацию компании, а также проблемы телевизионного бизнеса.

Warner Bros. потратила на разделение бизнеса $1,3 млрд

По данным Bloomberg, часть убытка Warner Bros. Discovery связана с расходами на реструктуризацию и переоценкой стоимости контента и активов. На это компания потратила $1,3 млрд. Сейчас компания готовит разделение на две отдельные структуры.

В первую компанию должны войти:

HBO и HBO Max;

киностудия Warner Bros.;

DC Studios;

игровой бизнес;

стриминг и студийное производство.

Во вторую:

CNN;

TNT;

Discovery;

Cartoon Network;

кабельные телеканалы и ТВ-сети.

Ещё $2,8 млрд — штраф за расторжение сделки с Netflix. Стриминг хотел купить часть активов Warner Bros. Discovery, но отказался от сделки после того, как Paramount Skydance предложила более высокую цену за всю компанию. Paramount согласилась взять выплату штрафа на себя, но сумма продолжает учитываться в отчётности Warner Bros. Discovery до закрытия сделки.

Голливуд выступил против слияния Paramount и Warner Bros. — из-за сделки тысячи сотрудников могут быть уволены В ответ на критику Paramount пообещала снимать больше фильмов Читайте также

Долг Warner Bros. превысил $33 млрд

По итогам первого квартала 2026 года выручка Warner Bros. Discovery снизилась на 1% — до $8,89 млрд, пишет Bloomberg. При этом скорректированная EBITDA выросла на 5% — до $2,2 млрд. Общий долг компании к концу квартала достиг $33,4 млрд.

Сделку по покупке Warner Bros. Discovery акционеры уже одобрили, сейчас документы проходит проверку регуляторов. В Paramount заявили, что компания «добилась значительного прогресса» и рассчитывает закрыть сделку в третьем квартале 2026-го.

Warner Bros. несёт убытки несколько кварталов подряд

Проблемы у компании продолжаются уже не первый квартал. По итогам третьего квартала 2025 года Warner Bros. Discovery сообщила об убытке в $148 млн против прибыли в $135 млн годом ранее.

Тогда выручка компании снизилась на 6% — до $9,05 млрд, а компания перешла к убытку в 6 центов на акцию против прибыли в 5 центов годом ранее. Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав тогда заявил, что компания продолжает активный процесс трансформации бизнеса.

HBO Max — главный драйвер роста

Стриминговый бизнес — одно из немногих направлений Warner Bros. Discovery, которое продолжает расти. В первом квартале 2026 года выручка сегмента увеличилась на 9% — примерно до $2,89 млрд.

В компании связали рост с расширением HBO Max на международных рынках. Доходы от рекламы выросли ещё на 20% — благодаря увеличению числа пользователей тарифа с рекламой.

В письме акционерам Warner Bros. Discovery сообщила, что аудитория стримингового сервиса превысила 140 млн пользователей и оказалась выше прогноза компании. До конца года медиахолдинг рассчитывает преодолеть отметку в 150 млн подписчиков.

Ранее компания сообщала, что HBO Max привлёк 3,5 млн пользователей за четвёртый квартал 2025-го благодаря сериалам «Жаркое соперничество» и «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

Гендиректор Warner Bros может получить $667 млн после сделки с Paramount — на выплаты претендуют и топ-менеджеры При быстром закрытии сделки сумма может достичь почти $1 млрд Читайте также

Показатели CNN и Discovery Channel ухудшаются

Телевизионное направление Warner Bros. Discovery по-прежнему показывает слабые результаты. В первом квартале 2026 года выручка телеканалов компании, включая CNN, TBS и Discovery Channel, снизилась на 8% — до $4,38 млрд.

Доходы от телевизионной рекламы упали ещё сильнее — на 11%. В компании связали это в том числе с потерей прав на трансляции игр Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

Проблемы у ТВ-бизнеса наблюдались и раньше. По итогам третьего квартала 2025 года рекламная выручка Warner Bros. Discovery сократилась на 16% — до $1,41 млрд, а доходы от дистрибуции телеканалов снизились на 4% — до $4,7 млрд.

Студийный бизнес Warner Bros. показывает рост

На фоне проблем телевизионного сегмента киностудийное подразделение продолжает расти. В первом квартале 2026-го выручка направления увеличилась на 35% — до $3,13 млрд.

Warner Bros. стала первой голливудской студией, которая в 2025 году превысила отметку в $4 млрд мировых кассовых сборов. Последний раз компания показывала такой результат в 2019 году. Из общей суммы $1,795 млрд пришлись на рынок США и Канады, ещё $2,2 млрд — на международный прокат.

Главными кассовыми хитами студии стали «Minecraft в кино» со сборами $957 млн, F1 с Брэдом Питтом ($624 млн), «Супермен» ($615 млн) и «Заклятие 4: Последний обряд» ($403 млн).