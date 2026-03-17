Гендиректор Warner Bros может получить $667 млн после сделки с Paramount — на выплаты претендуют и топ-менеджеры

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав может получить около $667 млн в рамках сделки по слиянию с Paramount Skydance, пишет Bloomberg. Основная часть выплат приходится на акции — более $517 млн. При определённых условиях общий пакет может вырасти почти до $887 млн за счёт налоговой компенсации.

Paramount выкупила Warner Bros. за $111 млрд

В марте 2026 года стало известно, что Paramount Skydance купила медиахолдинг Warner Bros. Discovery. Компания согласилась выкупить 100% акций WBD по цене $31 за бумагу, оценив бизнес примерно в $110–111 млрд.

Сделка стала итогом конкурентной борьбы за актив. Netflix рассматривала покупку части бизнеса — студий и стриминга — за $82,7 млрд, но после появления полной оферты от Paramount отказалась повышать цену. За выход из процесса компания получила $2,8 млрд компенсации.

Основную часть выплат составляют акции и опционы

Как пишет Bloomberg со ссылкой на документ, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), базовый пакет компенсации гендиректора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава включает:

$34,2 млн наличными,

$517,2 млн в акциях,

$44,2 тыс. в льготах и бонусах.

Денежная часть состоит из $6 млн выходного пособия и $28,2 млн бонусов. Основная доля выплат приходится на акции — это ключевая часть пакета.

Акционная часть компенсации включает:

опционы на $443,1 млн,

60,9 млн ограниченных акций (RSU),

13,2 млн акций с привязкой к результатам.

Именно эти инструменты формируют большую часть итоговой суммы, указанной в документе.

Сумма может вырасти до $887 млн

Помимо базового пакета, Заслав может претендовать на дополнительную налоговую компенсацию. Её размер зависит от даты закрытия сделки и правил налоговой службы США.

В документе подчёркивается, что расчёты основаны на ряде предположений. Это означает, что фактические выплаты могут отличаться. В частности, на сумму может повлиять механизм «ticking» — дополнительная компенсация в случае задержки закрытия сделки. Также итог зависит от даты завершения сделки и налоговых условий.

По оценкам налоговых консультантов Warner Bros. Discovery, если закрытие сделки произойдёт в 2027 году, налоговая компенсация выплачена не будет.

Руководство Warner Bros. также претендует на крупные компенсации

Крупные выплаты предусмотрены и другим топ-менеджерам Warner Bros. Discovery:

финансовый директор Гуннар Виденфельс — около $120 млн;

директор по стратегии и выручке Брюс Кэмпбелл — $121,5 млн;

глава стриминга и игр Джей Би Перретт — $142 млн;

президент международного бизнеса Герхард Цайлер — $82,6 млн.

Как и в случае с генеральным директором Warner Bros. Дэвидом Заславом, эти суммы могут измениться.

Контекст

Warner Bros. Discovery владеет HBO, CNN и крупными франшизами, включая «Гарри Поттера» и «Бэтмена». У Paramount — «Миссия невыполнима», «Трансформеры» и «Звёздный путь».

Объединение компаний станет крупнейшей консолидацией в Голливуде со времён сделки Disney и Fox в 2019 году на $71 млрд.