Гендиректор Warner Bros может получить $667 млн после сделки с Paramount — на выплаты претендуют и топ-менеджеры
При быстром закрытии сделки сумма может достичь почти $1 млрд
Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав может получить около $667 млн в рамках сделки по слиянию с Paramount Skydance, пишет Bloomberg. Основная часть выплат приходится на акции — более $517 млн. При определённых условиях общий пакет может вырасти почти до $887 млн за счёт налоговой компенсации.
Paramount выкупила Warner Bros. за $111 млрд
В марте 2026 года стало известно, что Paramount Skydance купила медиахолдинг Warner Bros. Discovery. Компания согласилась выкупить 100% акций WBD по цене $31 за бумагу, оценив бизнес примерно в $110–111 млрд.
Сделка стала итогом конкурентной борьбы за актив. Netflix рассматривала покупку части бизнеса — студий и стриминга — за $82,7 млрд, но после появления полной оферты от Paramount отказалась повышать цену. За выход из процесса компания получила $2,8 млрд компенсации.
Основную часть выплат составляют акции и опционы
Как пишет Bloomberg со ссылкой на документ, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), базовый пакет компенсации гендиректора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава включает:
- $34,2 млн наличными,
- $517,2 млн в акциях,
- $44,2 тыс. в льготах и бонусах.
Денежная часть состоит из $6 млн выходного пособия и $28,2 млн бонусов. Основная доля выплат приходится на акции — это ключевая часть пакета.
Акционная часть компенсации включает:
- опционы на $443,1 млн,
- 60,9 млн ограниченных акций (RSU),
- 13,2 млн акций с привязкой к результатам.
Именно эти инструменты формируют большую часть итоговой суммы, указанной в документе.
Сумма может вырасти до $887 млн
Помимо базового пакета, Заслав может претендовать на дополнительную налоговую компенсацию. Её размер зависит от даты закрытия сделки и правил налоговой службы США.
В документе подчёркивается, что расчёты основаны на ряде предположений. Это означает, что фактические выплаты могут отличаться. В частности, на сумму может повлиять механизм «ticking» — дополнительная компенсация в случае задержки закрытия сделки. Также итог зависит от даты завершения сделки и налоговых условий.
По оценкам налоговых консультантов Warner Bros. Discovery, если закрытие сделки произойдёт в 2027 году, налоговая компенсация выплачена не будет.
Руководство Warner Bros. также претендует на крупные компенсации
Крупные выплаты предусмотрены и другим топ-менеджерам Warner Bros. Discovery:
- финансовый директор Гуннар Виденфельс — около $120 млн;
- директор по стратегии и выручке Брюс Кэмпбелл — $121,5 млн;
- глава стриминга и игр Джей Би Перретт — $142 млн;
- президент международного бизнеса Герхард Цайлер — $82,6 млн.
Как и в случае с генеральным директором Warner Bros. Дэвидом Заславом, эти суммы могут измениться.
Контекст
Warner Bros. Discovery владеет HBO, CNN и крупными франшизами, включая «Гарри Поттера» и «Бэтмена». У Paramount — «Миссия невыполнима», «Трансформеры» и «Звёздный путь».
Объединение компаний станет крупнейшей консолидацией в Голливуде со времён сделки Disney и Fox в 2019 году на $71 млрд.
