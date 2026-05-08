В Госдуме предложили включить все банки в «белые списки» — сейчас в перечень входят только пять финучреждений

Все российские банки необходимо включить в «белые списки» — с подобным предложением выступил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, сообщили «Известия». Помимо крупных кредитных организаций, в перечень предлагается добавить небольшие финансовые учреждения. Сейчас при отключении интернета доступ остаётся лишь у клиентов ВТБ, Альфа-Банка, ПСБ, МТС-Банка и Газпромбанка.

В ЦБ, Госдуме и отраслевых ассоциациях настаивают на включении всех банков в «белые списки»

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в комментарии для «Известий» заявил, что в перечень необходимо включать не только крупнейших игроков, но и небольшие, в том числе региональные банки, через которые проходит значительная доля всех платежей. Депутат подчеркнул, что нынешняя практика создаёт неравные условия конкуренции в банковской сфере. С предложением расширить «белые списки» депутат намерен обратиться в Минцифиры.

В Ассоциации российских банков (АРБ) согласны, что в перечне должны находиться все кредитные организации независимо от их размера. Начальник аналитического департамента АРБ Анжела Ханачевская напомнила, что организация уже обращалась в Минцифры в апреле с просьбой включить в «белые списки» банки, участвующие в системе страхования вкладов.

Врио президента Ассоциации банков России (АБР) Денис Липаев добавил, что председатель организации и депутат Анатолий Аксаков уже обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включитьать в перечень основные цифровые сервисы кредитных организаций — интернет-банки, мобильные приложения и платёжные системы.

С соответствующим заявлением выступала и Глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, все банки с действующей лицензией должны быть включены в «белые списки». Нахождение в этом списке небольшого числа кредитных организаций нарушает конкуренцию в отрасли, подчеркнула Набиуллина.

Для включения в «белые списки» банкам нужно выполнить требования органов безопасности

В Минцифры «Известиям» пояснили, что ресурсы включаются в «белые списки», если они соответствуют условиям органов безопасности. Так, для попадания в список банкам необходимо выполнить требования ФСБ, например, установить систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), которая обеспечивает силовым ведомствам доступ к данным о передаче информации.

Кроме того, чтобы попасть в списки, интернет-ресурс должен разместить свои вычислительные мощности на территории РФ.

По словам представителей Минцифры, для расширения перечня необходимо активизировать работу банков по выполнению этих требований.

Отсутствие банков в «белых списках» создаёт серьёзные риски для малого бизнеса при отключениях интернета

Как пояснил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, если банк, чьи терминалы использует компания, не добавлен в «белые списки», при сбоях сети транзакции просто не проходят. В зоне наибольшего риска при отключении связи оказываются представители малого бизнеса — розничная торговля, рестораны, службы доставки, фитнес-клубы, аптеки и компании из сферы услуг.

Управляющий партнер BBNP Максим Барашев добавил, что сбои в работе интернета грозят бизнесу финансовыми потерями, задержками поставок и упущенной выгодой. Систематические сбои заставят компании перестраивать процессы, что увеличит их расходы и вынудит поднять цены на продукцию.

Контекст

В апреле 2026 года в Госдуме предложили распространить действие «белых списков» на малый бизнес и самозанятых, чья деятельность зависит от доступа в интернет.

Также предприниматели предложили создать отдельный «белый список» для легальных VPN-сервисов, которые компании используют для защиты корпоративных данных.