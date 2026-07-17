Финансовый учёт для бизнеса: пошаговое руководство на 2026 год

Выручка растёт, а денег на зарплаты, аренду и другие обязательные платежи все равно не хватает. Такое происходит, когда собственник видит только остаток на счете и не понимает, сколько бизнес действительно зарабатывает, куда уходят деньги и какие обязательства предстоит погасить. Финансовый учёт помогает собрать эти данные в единую систему, заранее замечать риски и принимать решения на основе цифр, а не интуиции.

Что такое финансовый учёт и зачем он нужен

Финансовый учёт — это система сбора, обработки и анализа данных о доходах, расходах, денежных потоках, активах и обязательствах компании. Он помогает собственнику понимать, сколько бизнес действительно зарабатывает, куда уходят деньги, хватает ли средств на обязательные платежи и можно ли безопасно инвестировать в развитие.

На практике под финансовым учётом часто понимают финансовую часть управленческого учёта — внутреннюю систему, которую компания выстраивает для собственных задач. В отличие от бухгалтерского и налогового учеёта, она не предназначена в первую очередь для государственных органов и не подчиняется единому обязательному стандарту. Компания сама определяет, какие показатели отслеживать, как часто формировать отчёты и в каком виде представлять данные.

Главная задача финансового учёта — дать руководителю полную картину состояния бизнеса. С его помощью можно:

оценивать прибыльность компании и отдельных направлений;

контролировать движение денежных средств;

планировать платежи и предотвращать кассовые разрывы;

отслеживать активы, долги и обязательства;

принимать решения о кредитах, инвестициях и масштабировании на основе цифр, а не предположений.

Источник: генерация

Какие виды учёта есть в бизнесе

По назначению учёт в бизнесе можно условно разделить на две группы: обязательный и внутренний.

Обязательный учёт ведут по правилам, установленным законодательством. Он нужен для расчёта налогов, подготовки официальной отчётности и передачи данных государственным органам. К этой группе относятся бухгалтерский и налоговый учёт.

Бухгалтерский учёт отражает имущество, обязательства и хозяйственные операции компании. На его основе формируют официальную бухгалтерскую отчётность.

отражает имущество, обязательства и хозяйственные операции компании. На его основе формируют официальную бухгалтерскую отчётность. Налоговый учёт используют для расчёта налоговой базы и суммы налогов, которую должна уплатить компания.

Внутренний учёт компания организует для собственных задач. Его формат, детализация и периодичность зависят от особенностей бизнеса. К этой группе относятся управленческий и оперативный учёт.

Управленческий учёт помогает собственнику и руководителям оценивать прибыльность компании, контролировать расходы, анализировать денежные потоки и принимать решения о развитии бизнеса.

помогает собственнику и руководителям оценивать прибыльность компании, контролировать расходы, анализировать денежные потоки и принимать решения о развитии бизнеса. Оперативный учёт фиксирует текущие показатели, которые нужны для ежедневной работы: продажи, остатки товаров, количество заказов, загрузку сотрудников и другие данные.

Финансовый учёт, о котором идёт речь в статье, можно рассматривать как часть управленческого. Он сосредоточен на доходах и расходах, движении денег, активах, обязательствах и финансовом результате компании.

Различия видов учёта

Критерий Бухгалтерский Налоговый Управленческий Цель Отразить имущество, обязательства и результаты деятельности компании, подготовить официальную отчётность Рассчитать налоговую базу и сумму налогов Оценить финансовое состояние бизнеса и принимать управленческие решения Для кого Для компании, государственных органов, банков и других внешних пользователей Для компании и налоговых органов Для собственника и руководителей Что показывает Активы, обязательства, доходы, расходы и финансовый результат Доходы, расходы, льготы и другие показатели, влияющие на налоги Денежные потоки, прибыльность, рентабельность, активы и обязательства Обязательность ведения Обязателен по закону Обязателен по закону Не обязателен по закону

Зачем внедрять финансовый учёт

На старте собственник часто держит финансовую картину в голове или ориентируется на остаток в банковском приложении. Пока операций мало, этого может быть достаточно. Но по мере роста бизнеса появляются сотрудники, поставщики, проекты, кредиты и регулярные обязательства, поэтому управлять деньгами по памяти становится рискованно.

Финансовый учёт помогает:

видеть реальную прибыль, а не только сумму на счёте;

понимать, куда уходят деньги;

прогнозировать поступления и обязательные платежи;

заранее замечать риск кассового разрыва;

оценивать прибыльность отдельных направлений и проектов;

принимать решения о кредитах, инвестициях и масштабировании на основе данных.

Преподаватель онлайн-магистратуры «Управление финансами компании» НИУ ВШЭ и консультант по стратегическому и финансовому планированию Дарья Балковская приводит такой пример: «Производственная компания постоянно брала краткосрочные кредиты, хотя продажи росли. После анализа движения денег выяснилось, что она платила поставщикам раньше, чем получала деньги от клиентов. После изменения графика расчётов кассовые разрывы исчезли».

Главная ценность финансового учёта в том, что он показывает реальное состояние бизнеса и помогает собственнику принимать решения не по ощущениям, а по цифрам.

Источник: генерация

Кому подходит финансовый учёт

Финансовый учёт нужен практически любому бизнесу, который регулярно получает доход и несёт расходы. Чем больше у компании проектов, сотрудников, операций и обязательств, тем сложнее контролировать её финансовое состояние без единой системы.

В первую очередь финансовый учёт полезен:

Индивидуальным предпринимателям. Даже если ИП работает без сотрудников, учёт помогает отделить личные расходы от бизнес-трат, контролировать обязательные платежи и понимать реальный доход.

Малому бизнесу. Финансовый учёт позволяет отслеживать прибыль, планировать расходы и принимать решения о развитии на основе цифр.

Агентствам и проектному бизнесу. Маркетинговые агентства, студии разработки, консалтинговые компании и другие проектные организации могут оценивать прибыльность каждого клиента и направления, учитывать отсрочки платежей и предотвращать кассовые разрывы.

Компаниям с кредитами или инвестициями. Учёт помогает оценить долговую нагрузку, спрогнозировать денежные потоки и подготовить понятные данные для банков и инвесторов.

Развивающимся компаниям. По мере роста увеличивается количество сотрудников, поставщиков, клиентов и платежей. Финансовый учёт помогает систематизировать эти данные и не потерять контроль над расходами и обязательствами.

Кому можно ограничиться простым учётом

Полноценная система не всегда нужна с первого дня. На старте достаточно таблицы доходов и расходов, если предприниматель:

тестирует бизнес-идею или новый продукт;

работает один;

проводит немного операций;

не имеет сотрудников, кредитов и крупных обязательств.

По мере роста простой таблицы может стать недостаточно. Если собственник не может быстро ответить, сколько бизнес заработал за месяц, хватит ли денег на обязательные платежи и какие направления приносят прибыль, пора внедрять системный финансовый учёт.

«Полноценный комплекс финансового учёта стоит внедрять с момента появления первого регулярного клиента или найма первого сотрудника. Если управлять бизнесом вслепую и не считать цифры, можно быстро столкнуться с кассовым разрывом», — поясняет Светлана Хрущёва, финансовый директор компании «Финансист» — разработчика программ для управленческого учёта.

Достаточно простого учёта Нужна системная отчётность Самозанятый специалист с небольшим числом операций Кофейня с сотрудниками и поставщиками Фрилансер без команды и кредитов Производственная компания ИП, который тестирует новый продукт Агентство с несколькими проектами и отсрочками платежей Небольшой бизнес без крупных обязательств Компания с кредитами, инвестициями или несколькими направлениями

Из чего состоит финансовый учет

Финансовый учёт строится на регулярном сборе данных о доходах, расходах, движении денег, имуществе и обязательствах компании. На основе этих данных формируют отчёты, которые помогают оценить текущее состояние бизнеса и принять управленческие решения.

Какие показатели важно отслеживать

К основным показателям относятся:

выручка — доход от продажи товаров или услуг;

доходы — увеличение экономических выгод компании;

расходы — затраты на закупки, аренду, зарплаты, рекламу, налоги и другие нужды;

прибыль — разница между доходами и расходами за определённый период;

денежный поток — поступление и выбытие денег на счетах и в кассе;

активы — деньги, оборудование, товары, сырьё и другое имущество компании;

обязательства — кредиты, займы и задолженность перед поставщиками, сотрудниками, клиентами или государством;

капитал — часть активов, которая остаётся после вычета обязательств.

По отдельности эти показатели не дают полной картины. Поэтому на их основе составляют три основных управленческих отчёта:

отчёт о движении денежных средств — ДДС;

отчёт о прибылях и убытках — ОПиУ;

управленческий баланс.

ДДС показывает, сколько денег поступило и выбыло, ОПиУ — сколько бизнес заработал, а баланс — чем владеет компания и за счёт каких средств сформированы её активы. Вместе эти отчёты помогают оценить ликвидность, прибыльность и финансовую устойчивость бизнеса.

Источник: генерация

Отчёт о движении денежных средств (ДДС)

Отчёт о движении денежных средств показывает, сколько денег поступило в компанию, сколько она потратила и какой остаток остался на счетах и в кассе за выбранный период: день, неделю, месяц, квартал или год.

ДДС отражает именно движение реальных денег, а не прибыль бизнеса. Например, интернет-магазин получил за месяц 3 млн рублей выручки, но за это же время выплатил зарплаты, оплатил аренду, налоги и поставки товаров. После всех платежей на счетах осталось 250 тыс. рублей — этот остаток и движение средств отразит ДДС.

С помощью отчёта можно:

контролировать поступления и расходы;

понимать, хватит ли денег на обязательные платежи;

заранее замечать риск кассового разрыва;

оценивать финансовую устойчивость компании;

планировать крупные покупки, инвестиции и расширение бизнеса.

«На старте из трёх отчётов важнее всего ДДС. Большинство молодых бизнесов сталкиваются с проблемами не из-за отсутствия прибыли, а из-за кассового разрыва: по документам компания зарабатывает, но денег на зарплату или аренду нет. ДДС помогает заранее увидеть такие периоды и подготовиться к ним», — отмечает финансовый директор компании «Финансист» Светлана Хрущёва.

Фрагмент отчёта о движении денежных средств ООО «Лукойл-АИК» за 2025 год. Источник: bo.nalog.gov.ru

Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ)

Отчёт о прибылях и убытках показывает, сколько компания заработала за определённый период и какие расходы понесла. В отличие от ДДС, он отражает не только движение денег, но и финансовый результат бизнеса.

Например, кондитерская получила за месяц 5 млн рублей выручки. Себестоимость продукции составила 3 млн рублей, ещё 1 млн рублей ушёл на зарплаты, аренду и другие расходы. В результате прибыль компании составила 1 млн рублей.

ОПиУ помогает:

сопоставлять доходы и расходы;

рассчитывать прибыль;

оценивать рентабельность бизнеса;

анализировать эффективность отдельных направлений и проектов;

находить убыточные продукты, услуги или клиентов.

Важно не путать прибыль с остатком на счёте. Компания может быть прибыльной, но испытывать нехватку денег из-за отсрочек платежей или крупных обязательств. И наоборот: на счёте может быть крупная сумма, которая предназначена для налогов, зарплат или расчётов с поставщиками. Именно поэтому ОПиУ нужно анализировать вместе с ДДС.

Отчёт о прибылях и убытках ООО «Лукойл-АИК» за 2025 год. Источник: bo.nalog.gov.ru

Управленческий баланс

Управленческий баланс показывает финансовое состояние компании на конкретную дату: чем она владеет, сколько должна и какая часть имущества сформирована за счёт собственных средств.

В балансе отражают:

активы — деньги на счетах и в кассе, оборудование, товары, сырьё, дебиторскую задолженность и другое имущество;

— деньги на счетах и в кассе, оборудование, товары, сырьё, дебиторскую задолженность и другое имущество; обязательства — кредиты, займы, задолженность перед поставщиками, сотрудниками и государством;

— кредиты, займы, задолженность перед поставщиками, сотрудниками и государством; капитал — собственные средства владельцев, которые остаются после вычета обязательств из активов.

Например, компания владеет оборудованием стоимостью 8 млн рублей, товарами на складе на 2 млн рублей и денежными средствами на 1 млн рублей. При этом у неё есть кредит на 5 млн рублей и задолженность поставщикам на 500 тыс. рублей. Значит, собственный капитал компании составляет 5,5 млн рублей.

Управленческий баланс помогает:

видеть полную структуру имущества и долгов;

контролировать активы и обязательства;

оценивать финансовую устойчивость бизнеса;

понимать, не слишком ли велика долговая нагрузка;

принимать решения о кредитах, инвестициях и распределении ресурсов.

Баланс дополняет ДДС и ОПиУ: первый показывает движение денег, второй — финансовый результат, а баланс — общее состояние бизнеса на конкретную дату.

Управленческий баланс ООО «Лукойл-АИК» за 2025 год. Источник: bo.nalog.gov.ru

Как связаны ДДС, ОПиУ и управленческий баланс

Эти отчёты показывают бизнес с разных сторон, поэтому их важно анализировать вместе.

ДДС отражает, как движутся реальные деньги: сколько поступило, сколько потратили и какой остаток есть на счетах и в кассе.

ОПиУ показывает финансовый результат за период: сколько компания заработала, какие расходы понесла и получила ли прибыль.

Управленческий баланс фиксирует состояние бизнеса на конкретную дату: какие у компании есть активы, обязательства и собственный капитал.

Например, по ОПиУ компания может быть прибыльной, но по ДДС испытывать нехватку денег из-за отсрочек платежей. Баланс при этом покажет, что значительная часть средств находится в дебиторской задолженности или запасах.

Только совместный анализ трёх отчётов позволяет понять, прибыльна ли компания, хватает ли ей денег на текущие обязательства и насколько устойчиво её финансовое положение.

Как внедрить финансовый учет за 7 дней: пошаговая инструкция

Полноценную систему финансового учёта за неделю не построить, но за это время можно создать основу: разделить личные и бизнес-деньги, собрать данные, начать регулярно фиксировать операции и подготовить первые отчёты.

Преподаватель онлайн-магистратуры «Управление финансами компании» НИУ ВШЭ Дарья Балковская советует не начинать с дорогих программ и сложной автоматизации: «Сначала должна появиться прозрачность, а уже потом — автоматизация. Простая Excel-таблица, которую действительно заполняют каждый день, полезнее сложной системы, которой никто не пользуется».

День 1–2. Разделить финансы и собрать данные

Сначала нужно отделить деньги компании от личных расходов собственника. Для этого стоит использовать отдельный расчётный счёт или банковскую карту для бизнеса и определить фиксированную сумму, которую владелец может выводить на личные нужды.

Затем необходимо собрать исходные данные:

банковские выписки;

сведения о наличных расчётах;

данные о движении денег в кассе;

информацию о долгах;

стоимость активов;

запасы сырья, товаров и готовой продукции;

данные о доходах и расходах.

День 3–4. Настроить учёт доходов и расходов

Все поступления и платежи нужно фиксировать ежедневно. Для начала достаточно простой таблицы, в которой будут указаны дата, сумма, назначение платежа и категория дохода или расхода.

В конце дня стоит сверять четыре показателя:

сколько денег было утром;

сколько поступило;

сколько потратили;

сколько осталось вечером.

Такой учёт станет первой версией ДДС и поможет быстро заметить лишние расходы или риск кассового разрыва.

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День 5. Составить платёжный календарь и посчитать прибыль

Следующий шаг — спланировать будущие поступления и обязательные платежи по дням. Платёжный календарь поможет понять, хватит ли денег на аренду, зарплаты, закупки, налоги и другие расходы.

Одновременно можно подготовить первый ОПиУ, чтобы увидеть не только движение денег, но и финансовый результат за выбранный период.

День 6–7. Назначить ответственного и провести первый анализ

Нужно определить, кто будет регулярно вносить данные и проверять их актуальность. В небольшом бизнесе этим может заниматься собственник, бухгалтер или финансовый менеджер.

В конце недели стоит провести короткий финансовый разбор и ответить на три вопроса:

сколько бизнес заработал;

где потерял деньги;

что нужно изменить в следующем месяце.

Если ответы основаны на актуальных данных, базовая система уже работает. Дальше её можно постепенно автоматизировать и дополнять новыми отчётами.

Инструменты: от Excel до автоматизации

Выбор инструмента зависит от масштаба бизнеса, количества операций и сложности отчётности. На старте обычно достаточно электронной таблицы, но по мере роста ручной учёт начинает отнимать больше времени и повышает риск ошибок.

Масштаб бизнеса Подходящие инструменты Небольшой бизнес с малым количеством операций Электронные таблицы и банковская аналитика Растущая компания с регулярными платежами и несколькими проектами Сервисы автоматизации финансового учёта Компания со сложной структурой, несколькими направлениями и большим количеством операций Комплексные системы с интеграцией с банками, 1С и другими корпоративными сервисами

Бесплатные решения

Для начала финансовый учёт можно организовать без дополнительных затрат. Небольшому бизнесу подойдут:

Google Таблицы — удобны для совместной работы и позволяют открывать документы с разных устройств;

— удобны для совместной работы и позволяют открывать документы с разных устройств; Excel — подходит для создания собственных шаблонов, формул, диаграмм и финансовых моделей;

— подходит для создания собственных шаблонов, формул, диаграмм и финансовых моделей; Яндекс Таблицы — позволяют вести совместную работу и хранить данные в облаке.

Таблицы дают свободу в настройке структуры, но требуют регулярно вносить и проверять данные вручную. По мере роста количества операций это становится трудоёмким и повышает риск пропусков и ошибок.

Специализированные сервисы автоматически загружают банковские операции, распределяют их по статьям, формируют ДДС, ОПиУ и управленческий баланс, а также помогают составлять платёжный календарь и планировать бюджет. К таким решениям относятся: «ПланФакт», «Финтабло», «Финансист», Adesk, «Финолог», а также ряд отраслевых инструментов на базе 1С и ERP-систем.

Финансовые эксперты, опрошенные Russian Business, рекомендуют учитывать не только текущее количество операций, но и необходимость сохранить историю: «Чем дольше компания ведёт учёт в таблицах, тем сложнее перенести накопленные данные в специализированную систему. Без истории собственнику труднее анализировать динамику, замечать отклонения и принимать решения с учётом прошлых периодов».

Переходить на специализированный сервис стоит, когда ручное заполнение занимает слишком много времени, данные быстро устаревают, а собственнику сложно регулярно получать точные отчёты.

Автоматизация через мессенджеры

Некоторые сервисы позволяют заносить операции через чат-ботов. Предприниматель может отправить сообщение о покупке или платеже, а система добавит сумму в нужную статью расходов.

Такой способ упрощает сбор данных, но не заменяет полноценную систему учёта. Пользователь может забыть внести операцию, а алгоритм — неверно определить категорию расхода. Кроме того, необходимо учитывать безопасность данных и возможности разграничения доступа для сотрудников.

Поэтому мессенджеры лучше использовать как дополнительный интерфейс для быстрого внесения операций, а сами данные хранить и анализировать в специализированной системе.

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5 типичных ошибок при ведении финансового учёта

Даже если компания начала вести финансовый учёт, это ещё не значит, что данные будут полезны для управления. Ошибки в организации процесса могут сделать отчёты неточными или слишком сложными.

1. Смешивать личные и бизнес-деньги

Если собственник оплачивает личные покупки с корпоративной карты или регулярно забирает деньги из оборота без фиксации, становится невозможно понять реальные расходы и прибыль компании.

Чтобы этого избежать, стоит использовать отдельный счёт или карту для бизнеса и заранее определить сумму, которую владелец может выводить на личные нужды.

2. Ориентироваться только на остаток на счёте

Деньги на расчётном счёте не равны прибыли. Часть суммы может быть предназначена для налогов, зарплат, выплат по кредитам или расчётов с поставщиками.

Оценивать состояние бизнеса нужно по совокупности ДДС, ОПиУ и управленческого баланса.

3. Слишком подробно учитывать расходы

Если создать десятки мелких статей, например отдельно учитывать канцтовары, кофе, упаковку и подписки, система станет неудобной, а сотрудники начнут пропускать операции.

На старте лучше использовать крупные категории расходов: закупки, аренда, зарплаты, маркетинг, логистика и прочее. Детализацию можно добавить позже, если она действительно нужна для принятия решений.

Попытка учесть каждую скрепку делает систему неповоротливой. Лучше укрупнять мелкие статьи расходов и не перегружать учёт лишними деталями. Дарья Жвакина Директор по развитию компании «Финансист», разработчика учётного ПО

4. Полностью делегировать финансовый учёт бухгалтеру

Бухгалтерский и финансовый учёт решают разные задачи. Бухгалтерский нужен для обязательной отчётности и расчёта налогов, а финансовый — для управления компанией.

Бухгалтер может участвовать в сборе данных, но за структуру управленческой отчётности и её анализ должен отвечать собственник, финансовый менеджер или другой сотрудник, который понимает задачи бизнеса.

5. Собирать данные, но не анализировать их

Само по себе заполнение таблиц не помогает принимать решения. Финансовые показатели нужно регулярно сравнивать с планом и предыдущими периодами.

Как минимум раз в месяц стоит оценивать:

прибыль;

денежный поток;

рентабельность;

дебиторскую и кредиторскую задолженность;

динамику расходов.

Так можно вовремя заметить снижение прибыли, рост затрат или риск кассового разрыва и принять меры до того, как проблема станет критической.