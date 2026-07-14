КЭП в 2026 году: как вовремя перевыпустить сертификат и сохранить доступ к рабочим сервисам

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — цифровой аналог собственноручной подписи, с помощью которого компании и ИП подписывают отчётность, договоры и другие электронные документы. Право использовать КЭП подтверждает сертификат: в нём указано, кому принадлежит подпись и до какой даты она действует. Для руководителей организаций и ИП сертификат ФНС выдают на 15 месяцев, поэтому вместе с экспертами разобрались, как вовремя обновить КЭП и не остановить работу.

Продление или перевыпуск: в чем разница

В разговорной речи «продлить КЭП» значит перевыпустить сертификат. Если старый ещё действует, новый можно оформить онлайн через личный кабинет налогоплательщика. Но есть условия: КЭП должна быть выдана удостоверяющим центром Федеральной налоговой службы или его партнёром (например, банком), данные владельца не менялись, а тот же токен, на который записана подпись, должен быть под рукой и исправен.

Если сертификат уже истёк, либо изменились данные владельца, либо токен потерян, повреждён или скомпрометирован, стандартный перевыпуск через личный кабинет будет недоступен. В этих случаях потребуется оформить новую КЭП в налоговой, у доверенного лица УЦ ФНС или дистанционно с помощью биометрии, если соблюдены условия сервиса удалённого выпуска КЭП через Единую биометрическую систему.

Новый токен понадобится только в том случае, если прежний носитель нельзя использовать повторно.

Когда КЭП можно продлить онлайн, а когда придётся получать заново

КЭП можно продлить онлайн КЭП придётся получать заново Сертификат КЭП ещё действует. Срок действия сертификата уже истёк. Токен сохранился и исправен. Токен потерян, повреждён или скомпрометирован. Данные владельца подписи не изменились. Изменились ФИО, паспортные данные или другие сведения владельца. Сведения об организации, указанные в сертификате, остались прежними. Изменились название, адрес или другие сведения об организации, указанные в сертификате.

Где получить или перевыпустить КЭП в 2026 году

Вариант 1. Через ФНС

УЦ ФНС бесплатно выдаёт КЭП руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям. Действующий сертификат можно перевыпустить через личный кабинет, а новую подпись — получить в пункте выдачи ФНС, у доверенного лица удостоверяющего центра или дистанционно с помощью биометрии.

Как перевыпустить сертификат онлайн

Стандартный перевыпуск через личный кабинет доступен, если одновременно соблюдены несколько условий:

сертификат КЭП ещё действует;

его выдал УЦ ФНС или доверенное лицо центра;

данные владельца не изменились;

сохранился исправный токен, на который первоначально записали сертификат;

компьютер настроен для работы с действующей КЭП.

Руководителю организации нужно открыть в личном кабинете юридического лица раздел «Заявления. Запросы» → «Электронная подпись (КЭП)». Индивидуальному предпринимателю — раздел «Услуги. Сервисы» → «Перевыпуск сертификата ЭП».

Затем необходимо проверить заявление, подписать его действующей КЭП и направить запрос на выпуск нового сертификата.

Новый сертификат можно записать только на первоначальный токен. Он будет действовать 15 месяцев со дня выпуска.

Как получить новую КЭП при личном обращении

Лично обратиться в пункт выдачи потребуется, если сертификат уже истёк, изменились данные владельца либо прежний токен потерян, повреждён или скомпрометирован.

С собой нужно взять:

паспорт;

сертифицированный токен;

сведения о СНИЛС и ИНН владельца;

для руководителя организации — ИНН и ОГРН компании;

для ИП — ОГРНИП.

Оригиналы или копии СНИЛС, свидетельства ИНН и регистрационных документов приносить не нужно: достаточно сообщить содержащиеся в них сведения.

Услуга обычно занимает не более 15 минут, однако фактическое время может зависеть от загруженности инспекции и корректности данных. Если в государственных информационных системах не окажется данных, необходимых для выпуска сертификата, срок может увеличиться до пяти дней.

Получить новую КЭП без посещения налоговой также можно с помощью Единой биометрической системы. Для этого понадобятся подтверждённая учётная запись на Госуслугах, зарегистрированная биометрия, компьютер с камерой и микрофоном, установленное программное обеспечение и сертифицированный токен.

КЭП выдают не во всех налоговых инспекциях. Перед визитом стоит проверить адрес и график ближайшего пункта в сервисе ФНС «Пункты выдачи КЭП». В Москве эту функцию, в частности, выполняет Межрайонная ИФНС России № 46.

Получение КЭП через ФНС: плюсы, ограничения и кому подходит

Плюсы Ограничения Кому подходит Бесплатная выдача сертификата Дистанционный перевыпуск возможен только при действующем сертификате Руководителям организаций Обычно сертификат оформляют в день обращения При утрате или неисправности токена может потребоваться купить новый Индивидуальным предпринимателям Можно перевыпустить сертификат онлайн при соблюдении условий Не все налоговые инспекции выдают КЭП Руководителям филиалов и представительств иностранных организаций Срок действия сертификата — 15 месяцев Если изменились данные владельца или организации, потребуется оформить новый сертификат Нотариусам и лицам, временно исполняющим обязанности нотариуса Руководители банков, операторов платёжных систем и некредитных финансовых организаций получают КЭП в УЦ Банка России Сотрудники организаций и ИП, действующие по доверенности, получают КЭП в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах

Вариант 2. Через аккредитованный удостоверяющий центр

Получение КЭП в коммерческом аккредитованном удостоверяющем центре — платная услуга. Стоимость зависит от тарифа, типа сертификата и набора дополнительных опций, например технической поддержки или настройки рабочего места. Многие центры заранее напоминают клиентам об окончании срока действия сертификата — обычно за несколько недель или месяц, однако это зависит от условий конкретного УЦ.

За что платят коммерческому УЦ

Главное преимущество коммерческих центров — сервис. Они помогают установить программное обеспечение, настроить рабочее место, найти причину ошибки и оперативно перевыпустить сертификат.

Как отмечает партнёр юридической компании Insight Advocates Елизавета Порамонова, коммерческий УЦ удобен, когда вместе с сертификатом нужна техническая поддержка: специалисты помогут установить программное обеспечение, настроить рабочее место и разобраться с ошибками. По мнению Марии Ермиловой, международного финансового советника и аккредитованного советника Национальной ассоциации специалистов финансового планирования, для бухгалтерии подобная поддержка может существенно экономить время.

Кроме выпуска сертификатов КЭП для сотрудников, коммерческие УЦ могут помогать с настройкой машиночитаемых доверенностей, подключением электронного документооборота и интеграцией с корпоративными системами. Конкретный набор услуг зависит от выбранного центра и тарифа.

Кому какой вариант подойдёт

Во многих случаях малому бизнесу и ИП достаточно бесплатной КЭП от ФНС. Она подходит для сдачи отчётности, работы с государственными сервисами, электронного документооборота и подписания стандартных документов.

Средним и крупным компаниям коммерческий УЦ может быть удобнее, если важны скорость решения технических проблем и непрерывная работа бухгалтерии.

Если простой бухгалтерии обходится дорого, качественная техническая поддержка может окупить стоимость услуг многократно. Мария Ермилова Международный финансовый советник, аккредитованный советник при СРО «НАСФП»

Некоторые компании используют комбинированный подход: получают бесплатную КЭП руководителя в ФНС, а в коммерческий УЦ обращаются за сертификатами для сотрудников, технической поддержкой и дополнительными сервисами.

Как перевыпустить сертификат в УЦ

Для перевыпуска сертификата КЭП нужно обратиться в выбранный удостоверяющий центр. В зависимости от его правил процедуру можно пройти лично или дистанционно.

Обычно потребуются паспорт и сертифицированный токен. Точный перечень документов, стоимость и возможность удалённого оформления лучше заранее уточнить в конкретном УЦ.

Коммерческий УЦ: преимущества, ограничения и кому подойдёт

Преимущества Ограничения Кому подойдёт Экономия времени: удалённая поддержка, помощь с установкой, диагностика ошибок и оперативный перевыпуск сертификата Выпуск сертификата и дополнительные услуги оплачиваются отдельно или входят в пакет сопровождения ИП и небольшим компаниям, которым нужна техническая поддержка и не хочется самостоятельно разбираться в настройках Многие УЦ заранее напоминают об окончании срока действия сертификата При переходе в другой УЦ потребуется оформить новый сертификат по его правилам Компаниям с несколькими сотрудниками, которым нужны сертификаты КЭП и машиночитаемые доверенности Дополнительные услуги: выпуск сертификатов для сотрудников, настройка МЧД, подключение ЭДО и интеграция с корпоративными системами Необходимо подобрать тариф и проверить, какие услуги действительно в него входят Средним и крупным компаниям, для которых простой бухгалтерии и документооборота обходится дороже обслуживания в УЦ

Физлицам КЭП может понадобиться для участия в электронных торгах, подписания документов и проведения отдельных сделок с недвижимостью. Однако для многих повседневных задач достаточно подписи в приложении «Госключ», поэтому отдельный сертификат в удостоверяющем центре оформляют под конкретную задачу.

Вариант 3. Через доверенных лиц УЦ ФНС России

Получить КЭП можно не только в налоговой, но и у доверенных лиц УЦ ФНС. Они действуют от имени удостоверяющего центра налоговой службы, а актуальный список организаций опубликован на сайте ФНС.

В 2026 году в него входят семь организаций:

ПАО Сбербанк;

АО «Аналитический центр»;

Банк ВТБ (ПАО);

АО «ЕЭТП»;

АО «ТБанк»;

ПАО «Банк ПСБ»;

АО «Альфа-Банк».

Сам сертификат КЭП выдаётся бесплатно. Однако отдельно может потребоваться оплатить токен, настройку рабочего места, программное обеспечение или другие дополнительные услуги выбранной организации.

Действующий сертификат, полученный у доверенного лица УЦ ФНС, можно перевыпустить через личный кабинет налогоплательщика. Для этого он должен ещё действовать, данные владельца не должны измениться, а первоначальный токен — сохраниться и оставаться исправным.

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Доверенные лица УЦ ФНС: преимущества и ограничения

Преимущества Ограничения Сертификат КЭП выпускают бесплатно Токен, криптопрограмма, настройка рабочего места и другие дополнительные услуги могут быть платными Действующий сертификат можно дистанционно перевыпустить через личный кабинет ФНС Для первого получения КЭП обычно требуется лично пройти идентификацию в офисе доверенного лица Можно выбрать удобную точку выдачи среди офисов доверенных лиц Дистанционный перевыпуск доступен только при действующем сертификате, неизменившихся данных и сохранённом первоначальном токене Некоторые организации помогают с установкой программного обеспечения и настройкой рабочего места Набор сервисов и условия обслуживания зависят от конкретной организации Некоторые доверенные лица заранее напоминают об окончании срока действия сертификата Уведомление о сроке действия не гарантировано и зависит от правил выбранной организации

Сколько стоит получение и перевыпуск КЭП в 2026 году

Выпуск и перевыпуск сертификата КЭП через ФНС и её доверенных лиц бесплатны. Отдельно может потребоваться оплатить токен, настройку рабочего места, криптопрограмму или другие дополнительные услуги.

В коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах стоимость зависит не только от типа владельца, но и от задач, срока действия сертификата и набора сервисов. В 2026 году ориентиры выглядят так:

базовый сертификат КЭП — примерно от 2900 ₽;

КЭП с расширенными возможностями, в том числе для торгов и разных видов ЭДО, — около 6000–8000 ₽;

сертификат для сотрудника вместе с МЧД и дополнительными сервисами — примерно от 5000 ₽.

Точные цены нужно проверять у выбранного удостоверяющего центра: в одном тарифе может быть только выпуск сертификата, в другом — ещё настройка рабочего места, техническая поддержка и сопровождение.

Если нужен новый защищённый носитель, стоит заложить ещё около 1000–2500 ₽ на USB-токен.

Топ-5 ошибок при продлении КЭП — и как их избежать

Пять распространённых ошибок при обновлении КЭП назвала международный финансовый советник Мария Ермилова. Разбираем, чем они грозят бизнесу и как не оставить бухгалтерию без подписи в самый неподходящий момент.

1. Откладывать перевыпуск до последнего

Руководитель или бухгалтер вспоминает о сертификате, когда до окончания его срока остаётся один-два дня. Подпись ещё работает, но времени на перевыпуск и устранение возможных технических ошибок почти нет. Если сертификат истечёт, дистанционно обновить его через личный кабинет ФНС стандартным способом уже не получится.

2. Не назначать ответственного

Во многих компаниях никто не следит за сроками действия КЭП. В результате о сертификате вспоминают только при входе в систему ЭДО или перед отправкой отчётности.

3. Не обновлять сертификат после изменения данных

Если изменились ФИО, паспортные данные или другие сведения, указанные в сертификате, его необходимо перевыпустить. При смене директора прежний руководитель больше не вправе подписывать документы от имени компании: его сертификат стоит отозвать, а новому директору — оформить собственную КЭП.

4. Получить новый сертификат, но не настроить рабочее место

Сертификат уже выпущен, однако его не установили, криптопровайдер не настроили, а данные в системе ЭДО не обновили. Формально КЭП есть, но подписать и отправить документ не получается.

5. Оставить компанию с одним подписантом

Если вся работа зависит от КЭП руководителя, его болезнь, неисправность токена или отзыв сертификата могут остановить документооборот. Резервный вариант — заранее оформить КЭП уполномоченному сотруднику и выдать ему машиночитаемую доверенность. Копировать подпись руководителя или передавать его токен нельзя.

Если вся работа зависит от КЭП руководителя, его болезнь, неисправность токена или отзыв сертификата могут остановить документооборот. Резервный вариант — заранее оформить КЭП уполномоченному сотруднику и выдать ему машиночитаемую доверенность. Копировать подпись руководителя или передавать его токен нельзя.

По словам Марии Ермиловой, контроль КЭП строится на трёх вещах: реестре действующих сертификатов, назначенном ответственном и заблаговременном старте перевыпуска. Следить за сроками может главный бухгалтер, ИТ-специалист или сотрудник, отвечающий за ЭДО.

Если начинать процедуру продления за один-два месяца до окончания, это практически исключает авральные ситуации. Мария Ермилова Международный финансовый советник, аккредитованный советник при СРО «НАСФП»

Ермилова рекомендует поставить несколько напоминаний: за 90, 60, 30 и 14 дней до окончания сертификата. Для этого подойдут Outlook, Google Calendar или корпоративный календарь.

Главный бухгалтер Russian Business Елена Галахова рекомендует следить за напоминаниями операторов электронной отчётности. Многие сервисы показывают срок действия КЭП в личном кабинете и заранее предлагают обновить сертификат.

Что делать, если КЭП перестала работать в отчётный период

Если КЭП перестала работать в отчётный период, сначала стоит проверить токен в другом USB-порту, а затем — на другом настроенном компьютере. Это поможет понять, связана ли проблема с носителем или с рабочим местом.

Затем нужно убедиться, что система видит сертификат, срок его действия не истёк, а криптопровайдер, браузерный плагин и драйвер токена установлены корректно. Если ошибка возникает только в одном сервисе, стоит также проверить браузер, его расширения и сетевые настройки.

Если самостоятельная диагностика не помогла, необходимо обратиться в техническую поддержку удостоверяющего центра или оператора ЭДО. Перевыпускать сертификат стоит только тогда, когда проблема связана с самим сертификатом, ключом или токеном, а не с настройками компьютера.