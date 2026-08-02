Sony по-прежнему намерена отказаться от выпуска игр на дисках — несмотря на массовую критику со стороны игроков

Sony продолжит постепенный отказ от дисков для новых игр PlayStation, несмотря на недовольство части аудитории, заявила финансовый директор компании Лин Тао. С января 2028 года новые релизы будут выходить только в цифровом формате. В Sony считают, что нововведение соответствует общему развитию рынка цифрового контента.

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Sony будет «осторожно» следовать плану по отказу от дисков

По словам финансового директора Sony Лин Тао, решение об отказе от дисков обсуждалось в компании долгое время — и предупредили о нём за полтора года. В Sony при этом рассматривали разные варианты действий, однако в итоге решили «осторожно» следовать выбранному плану.

Лин Тао также отметила, что в Sony понимают негативную реакцию игроков. Несмотря на недовольства, компания намерена сосредоточиться на развитии цифровой экосистемы и поиске новых способов взаимодействия с аудиторией.

Ранее, в конце июля, пользователи PlayStation объявили, что с 23 по 30 августа в знак протеста откажутся от использования консолей из-за планов компании прекратить выпуск игр на дисках.

Коробочные версии игр останутся — но дисков в них не будет

По словам Лин Тао, коробочные версии игр для PlayStation в рознице сохранятся, однако вместо дисков внутри будут находиться коды для загрузки игр. По такой схеме, в частности, будут продавать GTA 6 — одну из самых ожидаемых игр последних лет.

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Финансовый директор PlayStation Лин Тао подчеркнула, что главным преимуществом PlayStation Sony считает не физический формат носителей для игр, а «кураторскую подборку контента и стабильную игровую среду», а также более доступную стоимость консолей по сравнению с игровыми ПК.

Контекст

В первой половине 2026 года спрос на игровые консоли в России вырос на 20%. По данным «М.Видео», за шесть месяцев россияне купили 795 тыс. приставок на 14,35 млрд рублей.

Одними из главных факторов роста стали ожидание выхода GTA 6, релиз которой запланирован на 19 ноября, и опасения покупателей из-за подорожания техники. Лидером рынка по выручке остаётся Sony — на PlayStation пришлось 74,3% всех продаж игровых консолей в стране.

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