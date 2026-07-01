Sony перестанет выпускать новые игры для PlayStation на дисках — от CD-носителей компания откажется с 2028 года

Sony прекратит выпускать новые игры для PlayStation на физических носителях с 1 января 2028 года, сообщили в компании. После этой даты все новые релизы будут выходить только в цифровом формате. Игры, выпущенные до 2028 года, по-прежнему можно будет приобрести на дисках.

Sony объяснила решение ростом популярности цифровых покупок

В Sony заявили, что отказ от физических носителей связан с изменением потребительских предпочтений.

«Это естественная адаптация Sony Interactive Entertainment к потребительским трендам, так как цифровые медиа существенно превосходят по популярности физические диски», — отметили в компании.

Другие производители также перестают выпускать игры на дисках

Тенденция к отказу от физических носителей наблюдается и у других производителей игровых консолей. Например, издание Windows Central Insider ранее сообщало, что Microsoft всё реже выпускает новые игры для Xbox на дисках.

Некоторые версии PlayStation и Xbox уже выпускаются без дисководов. Подобные модификации предназначены исключительно для покупки и загрузки цифровых версий игр.

Контекст

Всё меньше компаний производят игры на физических носителях. Ранее Яндекс запустил платформу «Игромир», которая объединила облачный гейминг и магазин цифровых товаров.

Яндекс запустил сервис Игромир — пользователям будет доступен облачный гейминг и магазин игр на одной платформе Сервисом можно будет воспользоваться в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и Волгограде Читайте также

Сервис позволяет запускать игры из библиотек Steam, Epic Games и Леста Игр без мощного компьютера, а также пополнять аккаунты PlayStation, Xbox и Nintendo. Среди поддерживаемых сервисом игр — World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, Genshin Impact, League of Legends и Valorant.