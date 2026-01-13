«Лента» объявила о покупке сети OBI в России

Группа «Лента» объявила о покупке бизнеса OBI Россия через приобретение активов сети. Под контроль ритейлера переходят 25 торговых объектов суммарной площадью 263 тыс. кв. м. Сделка получила одобрение ФАС России и позволит «Ленте» впервые выйти в специализированный DIY-сегмент.

В сделку вошли 25 магазинов OBI двух форматов

В рамках сделки ритейлер получает магазины OBI двух типов. Часть из них — крупные гипермаркеты площадью около 12–15 тыс. кв. м, другая — компактные городские магазины от 4 до 8 тыс. кв. м, ориентированные на базовый ассортимент товаров для дома и ремонта.

В компании отмечают, что покупка активов OBI укладывается в стратегию развития мультиформатного бизнеса. Сделка создаёт основу для запуска гибридных форматов — в том числе с размещением DIY-ассортимента на площадях гипермаркетов «Ленты».

Интеграция активов будет проходить поэтапно и рассчитана до мая 2026 года. Ожидается, что объединение логистики, закупок и программ лояльности позволит оптимизировать издержки и повысить операционную эффективность.

Трансформация OBI в России началась после ухода иностранного собственника

Покупка активов стала логичным продолжением изменений в бизнесе OBI в России. Осенью 2025 года участники рынка сообщали, что сеть может быть перезапущена под брендом «Дом Ленты» и развиваться как суббренд ритейлера.

OBI начала работу в России в 2003 году как дочерняя структура немецкой OBI GmbH, однако в 2022 году зарубежный собственник вышел из бизнеса. После этого активы несколько раз переходили между владельцами. Летом 2025 года ФАС согласовала покупку контрольного пакета компанией «Гермес», которую рынок связывал с акционерами «Ленты».

Контекст

Покупка OBI происходит в условиях охлаждения DIY-рынка. По оценкам отраслевых участников, рост продаж в сегменте товаров для дома и ремонта в 2025 году составил 6–8% — против 12% годом ранее. Основными факторами стали снижение активности на рынке жилья и коммерческой недвижимости.

Успех интеграции OBI в бизнес группы «Лента» станет индикатором того, сможет ли универсальный ритейлер эффективно развивать DIY-направление в условиях замедления спроса.