«Лента» объявила о покупке сети магазинов OBI в России: ритейлер заходит в сегмент товаров для дома и ремонта
«Лента» объявила о покупке сети OBI в России
Группа «Лента» объявила о покупке бизнеса OBI Россия через приобретение активов сети. Под контроль ритейлера переходят 25 торговых объектов суммарной площадью 263 тыс. кв. м. Сделка получила одобрение ФАС России и позволит «Ленте» впервые выйти в специализированный DIY-сегмент.
В сделку вошли 25 магазинов OBI двух форматов
В рамках сделки ритейлер получает магазины OBI двух типов. Часть из них — крупные гипермаркеты площадью около 12–15 тыс. кв. м, другая — компактные городские магазины от 4 до 8 тыс. кв. м, ориентированные на базовый ассортимент товаров для дома и ремонта.
В компании отмечают, что покупка активов OBI укладывается в стратегию развития мультиформатного бизнеса. Сделка создаёт основу для запуска гибридных форматов — в том числе с размещением DIY-ассортимента на площадях гипермаркетов «Ленты».
Интеграция активов будет проходить поэтапно и рассчитана до мая 2026 года. Ожидается, что объединение логистики, закупок и программ лояльности позволит оптимизировать издержки и повысить операционную эффективность.
Трансформация OBI в России началась после ухода иностранного собственника
Покупка активов стала логичным продолжением изменений в бизнесе OBI в России. Осенью 2025 года участники рынка сообщали, что сеть может быть перезапущена под брендом «Дом Ленты» и развиваться как суббренд ритейлера.
OBI начала работу в России в 2003 году как дочерняя структура немецкой OBI GmbH, однако в 2022 году зарубежный собственник вышел из бизнеса. После этого активы несколько раз переходили между владельцами. Летом 2025 года ФАС согласовала покупку контрольного пакета компанией «Гермес», которую рынок связывал с акционерами «Ленты».
Контекст
Покупка OBI происходит в условиях охлаждения DIY-рынка. По оценкам отраслевых участников, рост продаж в сегменте товаров для дома и ремонта в 2025 году составил 6–8% — против 12% годом ранее. Основными факторами стали снижение активности на рынке жилья и коммерческой недвижимости.
Успех интеграции OBI в бизнес группы «Лента» станет индикатором того, сможет ли универсальный ритейлер эффективно развивать DIY-направление в условиях замедления спроса.
- 1 Почти 40% россиян оплачивают более трёх онлайн-подписок — и лишь 10% регулярно отключают лишние Почти 40% россиян оплачивают больше трёх онлайн-подписок 13 января 2026, 19:00
- 2 Работодатели смогут направлять сотрудников к психиатру с 1 марта 2026 года — но только после медосмотра Работодатели смогут направлять к психиатру с 1 марта 2026-го 13 января 2026, 18:05
- 3 С 1 марта 2026-го — запрет автосписаний и простая отмена подписки: в России ввели новые правила для онлайн-сервисов С 1 марта 2026-го в России запретят автосписания за подписки 13 января 2026, 14:20
- 4 Доход самозанятых вырос почти на 40% в 2025-м — до 3 трлн ₽: в бюджет поступило 136 млрд ₽ налогов Самозанятые заработали почти на 40% больше за 2025 год 13 января 2026, 13:35