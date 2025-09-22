OBI может сменить название на «Дом Ленты»

Сеть OBI в России может превратиться в «Дом Ленты». Компания уже зарегистрировала домены с новым названием и готовится к ребрендингу. Источники, близкие к компании, рассказали «Коммерсанту»: OBI будет развиваться как суббренд «Ленты» и вероятно получит новую айдентику.

От немецких корней к российской структуре

OBI пришла в Россию в 2003 году в качестве «дочки» немецкой OBI GmbH. Но в 2022 году зарубежный собственник ушел с российского рынка, расторгнув лицензионные соглашения.

С тех пор компания несколько раз меняла владельцев: сначала перешла к группе «Синдика» Арсена Канокова (владеет гостиничными и торговыми комплексами по всей стране, один из акционеров сети кофеен «Старбакс» и по некоторым данным — «Вкусно и точка»), затем — к ООО «Гермес» (была учреждена в конце марта 2025 года. Бенефициаром компании выступает предприниматель Владимир Захватошин).

В июне ФАС согласовала покупку «Гермесом» контрольного пакета. На рынке эту структуру напрямую связывают с «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова, которая выступает основным акционером ретейлера «Лента».

Бренд под крылом «Ленты»

Источники, близкие к компании, сообщили «Коммерсанту»: OBI будет развиваться как суббренд «Ленты». По данным СПАРК, головная структура российского OBI — ООО «ОБИ ФЦ» — зарегистрировала домены «Дом-Лента.РФ» и «Домлента.РФ».

Вопрос ребрендинга OBI обсуждался с 2022 года, когда компания лишилась права использовать старый бренд. За это время в Роспатенте были зарегистрированы десятки альтернативных вариантов: Domus, OBBI, IdeaFix, Inhouse и другие.

Стоимость трансформации

Эксперты «Коммерсанта» подсчитали: переход на «Дом Ленты» обойдётся примерно в 200 млн рублей. Эти деньги уйдут на замену вывесок, оформление торговых залов и коммуникации с покупателями. Если бы компания запускала абсолютно новый бренд, расходы могли бы перевалить за 1 млрд рублей — в основном за счёт маркетинга.

Выбор имени «Ленты» эксперты называют логичным шагом, учитывая структуру собственности. Ретейлер стабильно держится в топ-20 сильнейших брендов страны, что даёт сети бонус узнаваемости без лишних трат.

Теперь аналитики дают разные прогнозы: кто-то считает, что следующим шагом станет смена фирменной цветовой гаммы и оранжевый уйдёт в прошлое. А кто-то говорит, что визуальная преемственность с немецким OBI может сыграть на руку: старые клиенты сохранят ассоциацию с привычным форматом. В самой сети от комментариев отказались, а «Лента» оставила запрос без ответа.

Рынок охлаждается

Но даже сильный бренд не гарантирует лёгкого старта. Рынок DIY (охватывает различные виды деятельности, которыми человек занимается самостоятельно. — Прим. ред.) замедляется: рост продаж в 2025 году оценивается всего в 6–8% против 12% годом ранее. Причины — снижение сделок с жильём и коммерческой недвижимостью, а значит, меньше ремонтов и строительных проектов.

Что это значит для бизнеса

Ожидается, что интеграция OBI в «Ленту» позволит совмещать логистику, маркетинг и лояльность покупателей. В то же время бизнес-сообщество будет пристально наблюдать, есть ли у компании шанс на развитие в условиях стагнации DIY-рынка. «Дом Ленты» станет маркером того, сможет ли крупный капитал продавить тренд и вернуть интерес к ремонту — или рынок окончательно уйдёт в сторону минимализма.



Фото: Jeremy Moeller / Contributor / Getty Images