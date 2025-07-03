Компания «Оби франчайзинговый центр», управляющая российскими магазинами сети, решила сменить название. В июне 2024 года она подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности две заявки на регистрацию товарного знака QBI. Соответствующие документы опубликованы в открытых источниках Роспатента.

Имя искали с 2022 года: российские OBI решили стать QBI

https://rb.ru/news/imya-iskali-s-2022-goda-rossijskie-obi-reshili-stat-qbi/

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