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Имя искали с 2022 года: российские OBI решили стать QBI

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Компания «Оби франчайзинговый центр», управляющая российскими магазинами сети, решила сменить название. В июне 2024 года она подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности две заявки на регистрацию товарного знака QBI. Соответствующие документы опубликованы в открытых источниках Роспатента.

Имя искали с 2022 года: российские OBI решили стать QBI
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Новый логотип сохранит цветовую гамму, привычную покупателям, но буквы будут написаны либо прямым шрифтом, либо с наклоном.

Это не первая попытка компании перезапустить бренд. Еще в 2022 году ритейлер рассматривал варианты OBBI и HOBI, а в 2023-м подавал заявку на Domus. Однако ни один из вариантов не был окончательно утвержден.

Ритейлеру пришлось искать новое название после выхода немецкого холдинга OBI GmbH из российского рынка. В 2023 году бывший владелец через суд пытался ограничить использование своих товарных знаков.

  • За последние несколько лет бизнес сменил нескольких владельцев. Два года назад сеть стала контролировать группа «Синдика» Арсена Канокова. А в апреле 2025 года 25% акций OBI приобрело ООО «Гермес» Владимира Захватошина.

Фото на обложке: Stefan_Sutka / Shutterstock / FOTODOM

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