Гипермаркеты товаров для дома OBI могут начать работать в России под брендом Domus. Новые владельцы сети подали заявку на его регистрацию по 45 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Сменить название их обязывает соглашение с немецкой OBI, узнали «Ведомости».

Гипермаркеты OBI могут начать работать в России под брендом Domus