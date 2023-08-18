Гипермаркеты OBI могут начать работать в России под брендом Domus

Гипермаркеты товаров для дома OBI могут начать работать в России под брендом Domus. Новые владельцы сети подали заявку на его регистрацию по 45 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Сменить название их обязывает соглашение с немецкой OBI, узнали «Ведомости».
Ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин сообщил, что в базе Росреестра есть около десятка товарных знаков с элементами «Домус» и Domus.
- OBI работает на российском рынке с 2003 года. В марте 2022 года штаб-квартира компании объявила о приостановке работы магазинов в России из-за военной спецоперации на Украине и решила продать бизнес местному инвестору. В конце апреля торговые точки OBI возобновили работу в России.
- Юрлицо OBI в России в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI. Сеть также зарегистрировала новый домен h-obi.ru.
- У российских гипермаркетов OBI в третий раз к январю 2023 года сменились собственники — новые владельцы сети могли быть связаны с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова. С августа 2022 года магазинами владел предприниматель Йозеф Лиокумович, с середины октября — «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», новые владельцы — компания «Модуль-2» (90%) и бизнесмен Валид Корчагин.
- По данным ЕГРЮЛ, с апреля 2023 года им владеет АО «Аллонж», гендиректором которого является Марьяна Гилясова. Она также возглавляет принадлежащую холдингу «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии и сенатора Арсена Канокова «ТК Синдика-О».
Фото на обложке: Ronald Rampsch /
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