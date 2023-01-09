Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

У российских гипермаркетов OBI вновь сменились владельцы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

У российских гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственники — новые владельцы сети могут быть связаны с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова. С августа магазинами владел предприниматель Йозеф Лиокумович, с середины октября — «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», новые владельцы — компания «Модуль-2» (90%) и бизнесмен Валид Корчагин.

У российских гипермаркетов OBI вновь сменились владельцы

 По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма последней по времени сделки по продаже OBI могла составить не более 200–300 млн рублей, узнали «Ведомости».

Аналитик объснил интерес «Синдики» к OBI тем, что сеть по-прежнему остается сильным брендом. Если его удастся сохранить, даже в измененном в плане звучания виде, то у нового собственника достаточно ресурсов, чтобы восстановить бизнес этой компании, полагает Бурмистров.

  • OBI работает на российском рынке с 2003 года. В марте 2022 года штаб-квартира компании объявила о приостановке работы магазинов в России из-за военной спецоперации на Украине и решила продать бизнес местному инвестору. В конце апреля торговые точки OBI возобновили работу в России.
  • Юрлицо OBI в России в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI. Сеть также зарегистрировала новый домен h-obi.ru.
  • В декабре на Ленинградском шоссе в Подмосковье полностью сгорел гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки». От OBI остались только несущие конструкции. В результате пожара погиб один человек.

Фото на обложке: Walter Cicchetti / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 NFT, ритейл-медиа и голосовой поиск: 10 трендов eCommerce в 2023
  2. 2 Часть заказа клиента оказалась недоступна — как решить проблему с отправкой?
  3. 3 PXM — подход, чтобы побороть хрупкость пользовательского опыта и оптимизировать его
  4. 4 Как запустить корпоративный стартап — опыт менеджера
  5. 5 Изнанка модной индустрии: 4 барьера, с которыми сталкиваются локальные бренды
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

13 января 2023

5G полигон на базе Боткинской больницы

15 января 2023

Багхантинг от Sber

15 января 2023

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ