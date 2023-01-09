У российских гипермаркетов OBI вновь сменились владельцы

У российских гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственники — новые владельцы сети могут быть связаны с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова. С августа магазинами владел предприниматель Йозеф Лиокумович, с середины октября — «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», новые владельцы — компания «Модуль-2» (90%) и бизнесмен Валид Корчагин.

По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма последней по времени сделки по продаже OBI могла составить не более 200–300 млн рублей, узнали «Ведомости».



Аналитик объснил интерес «Синдики» к OBI тем, что сеть по-прежнему остается сильным брендом. Если его удастся сохранить, даже в измененном в плане звучания виде, то у нового собственника достаточно ресурсов, чтобы восстановить бизнес этой компании, полагает Бурмистров.

OBI работает на российском рынке с 2003 года. В марте 2022 года штаб-квартира компании объявила о приостановке работы магазинов в России из-за военной спецоперации на Украине и решила продать бизнес местному инвестору. В конце апреля торговые точки OBI возобновили работу в России.

Юрлицо OBI в России в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI. Сеть также зарегистрировала новый домен h-obi.ru.

В декабре на Ленинградском шоссе в Подмосковье полностью сгорел гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки». От OBI остались только несущие конструкции. В результате пожара погиб один человек.

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