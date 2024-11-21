«OBI Россия» разместит свои товары на Ozon

Сеть магазинов стройматериалов и товаров для дома «OBI Россия» планирует выставить на продажу на маркетплейсе Ozon около 26 тыс. товаров, включая технику, материалы для ремонта дома, новогодние ели и другие позиции, сообщает РБК.

В первое время на Ozon разместят лишь часть ассортимента магазина, позднее на маркетплейсе выставят до 90% линейки продаваемых в гипермаркете товаров, учитывая сезонные и крупногабаритные позиции.

Доставка всех товаров из супермаркетов сети будет осуществляться собственной курьерской службой OBI, рассказал изданию представитель маркетплейса. В будущем партнеры планируют запустить экспресс-доставку и возможность забирать заказы в пунктах выдачи Ozon.

Товар будет продаваться под брендом OBI, невзирая на то, что в 2023 году немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG потребовала запретить российской «дочке» использовать одноименный международный бренд.

В январе этого года немецкая компания подала в Арбитражный суд Московской области новый иск к бывшим российским подразделениям на сумму 25 млн рублей.

«Вопрос [об использовании бренда] с бывшими немецкими коллегами [находится] в процессе урегулирования. Мы продолжаем работу как “OBI Россия”», — рассказал представитель сети РБК.

Российское подразделение сети OBI, начавшее работу еще в 2003 году, в апреле 2022 года перешло под управление Бориса Любошица, а тремя месяцами позднее было продано группе компаний ГИСК Max и бизнесмену Йозефу Лиокумовичу за символическую плату в €1. Позднее строительные супермаркеты перешли в собственность бизнесмена Валида Корчагина и компаний, связанных с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Сейчас в сети насчитывается 25 гипермаркетов — на два магазина меньше, чем в начале 2022 года.