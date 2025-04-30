Связанные с Мордашовым структуры купили долю в сети строительных гипермаркетов Obi

Планируется, что сеть Obi после многоступенчатой сделки перейдет полностью под контроль «Севергрупп» и войдет в состав «Ленты».

По данным ЕГРЮЛ, в апреле ООО «Гермес» приобрело 24,99% в трех из пяти юрлиц сети — ООО «Оби ФЦ» (основное юрлицо), ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками». Единственный владелец «Гермеса» — Владимир Захватошин. До этого с апреля 2023 года владельцем всех юрлиц Obi было АО «Аллонж», которое связывали с группой «Синдика», пишет Shopper’s.

Немецкая Obi продала свои магазины в России в августе 2022 года на фоне санкций. Сначала новым владельцем основного юрлица стало ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX». 14 октября 2022 года совдадельцами стали ООО «Лесоперерабатывающий завод Бокситогорский» и Межрегиональная общественная организация по содействию защите прав предпринимателей «Центр по противодействию коррупции» (90% и 10% соответственно).

29 декабря 2022 года осовное юрлицо Obi в России передали ООО «Модуль -2» и ИП Корчагин Валид Вахитович. 7 апреля 2023 года 100% компании перешли в собственность АО «Аллонж».

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