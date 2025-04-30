Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Связанные с Мордашовым структуры купили долю в сети строительных гипермаркетов Obi

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Связанные с «Севергрупп» Алексея Мордашова структуры получили долю в сети строительных гипермаркетов Obi, бенефициаром которых выступает «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, сообщило издание Shopper’s. Размер выкупленной доли собеседники издания не раскрыли.
Связанные с Мордашовым структуры купили долю в сети строительных гипермаркетов Obi
  1. Новости

Планируется, что сеть Obi после многоступенчатой сделки перейдет полностью под контроль «Севергрупп» и войдет в состав «Ленты».

По данным ЕГРЮЛ, в апреле ООО «Гермес» приобрело 24,99% в трех из пяти юрлиц сети — ООО «Оби ФЦ» (основное юрлицо), ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками». Единственный владелец «Гермеса» — Владимир Захватошин. До этого с апреля 2023 года владельцем всех юрлиц Obi было АО «Аллонж», которое связывали с группой «Синдика», пишет Shopper’s.

Немецкая Obi продала свои магазины в России в августе 2022 года на фоне санкций. Сначала новым владельцем основного юрлица стало ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX». 14 октября 2022 года совдадельцами стали ООО «Лесоперерабатывающий завод Бокситогорский» и Межрегиональная общественная организация по содействию защите прав предпринимателей «Центр по противодействию коррупции» (90% и 10% соответственно).

29 декабря 2022 года осовное юрлицо Obi в России передали ООО «Модуль -2» и ИП Корчагин Валид Вахитович. 7 апреля 2023 года 100% компании перешли в собственность АО «Аллонж».

Фото на обложке: Ulf Wittrock / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

Материалы по теме