Adidas и Bosch заявили об отсутствии планов вернуться в Россию
Немецкие Adidas и Bosch на данный момент не планируют возобновлять деятельность в России. Об этом представители этих компаний сообщили немецкому изданию Deutsche Welle (признано иноагентом).
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Adidas. DW пишет, что Adidas официально не покидал Россию, однако после начала военной операции на Украине компания приостановила онлайн-торговлю и завершила спонсорскую деятельность в стране. Представители Adidas отметили, что на фоне начавшихся переговоров «ничего не изменилось», и на презентации в начале марта признали, что не думают о российском рынке «ни секунды».
Bosch. Не планирует возвращаться в Россию и Bosch. Ее представитель заявил DW, что сейчас «слишком рано» обсуждать российский рынок.
Другие иностранные компании. DW также опросило другие зарубежные компании, ушедшие из России из-за начала военного конфликта на Украине. В OBI изданию сказали, что тоже не планируют возвращаться в страну. В Siemens сообщили, что «не могут строить предположения о будущем, но какого-либо участия в России в настоящее время не предвидится».
По словам представителей Volkswagen, на данный момент у автоконцерна нет планов по возврату на российский рынок. В компании также добавили, что не комментируют «какие-либо будущие сценарии и возможные варианты развития событий».
Кроме того, один из крупнейших в мире производителей станков Trumpf заявил DW, что окончательно покинул Россию в апреле 2024 года и «в настоящее время не рассматривает возвращение ни при каких обстоятельствах».
- СМИ начали писать о возможном возвращении иностранного бизнеса в Россию на фоне начавшихся переговоров между США и Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. Кроме того, источники Reuters и Bloomberg сообщали, что США готовят смягчение антироссийских санкций.
Фото на обложке: RossalinaAsri / Shutterstock / FOTODOM
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