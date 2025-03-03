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Reuters: администрация Трампа начала готовить смягчение санкций против России

Новости
Новости
Тимур Батыров
Тимур Батыров

Старший выпускающий редактор новостей

Тимур Батыров

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по смягчению санкций против России, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще один осведомленный источник. По данным агентства, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину составить список ограничений, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить его с российской стороной.

Reuters: администрация Трампа начала готовить смягчение санкций против России
  1. Новости

Москва и Вашингтон могут обсудить смягчение санкций уже в ближайшие дни в рамках переговоров об улучшении дипломатических и экономических отношений, уточнили собеседники агентства. Ведомства, отвечающие за санкционную политику, уже разрабатывают предложение о снятии ограничений с отдельных организаций и лиц, включая некоторых «российских олигархов», пишет Reuters.

Неполные полномочия. Трампу достаточно издать указ, чтобы начать смягчать антироссийские санкции, но для полной отмены ограничений в отношении некоторых организаций ему потребуется одобрение Конгресса, отметил в разговоре с агентством партнер Morrison Foerster Джон Смит, ранее возглавлявший управления по контролю за иностранными активами Минфина США. О каких именно организациях идет речь, эксперт не уточнил. Большинство мест в 119-м Конгрессе США принадлежит республиканцам.

  • Трамп взял курс на восстановление отношений с Москвой почти сразу после инаугурации в январе 2025 года. В начале февраля американский президент созвонился с Владимиром Путиным и заявил, что они условились «немедленно начать» переговоры о завершении конфликта на Украине.
  • 18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры между высокопоставленными чиновниками России и США. В ходе них стороны договорились начать восстановление работы посольств, а также обсудили подготовку ко встрече Трампа и Путина.
  • 27 февраля закрытые переговоры российских и американских дипломатов прошли в Стамбуле. «РИА Новости» писали, что темой встречи было восстановление деятельности посольств. Российская сторона, в частности, предложила восстановить прямое авиасообщение России и США.

Фото на обложке: Andrew Harnik/Getty Images

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