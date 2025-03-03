Reuters: администрация Трампа начала готовить смягчение санкций против России
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по смягчению санкций против России, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще один осведомленный источник. По данным агентства, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину составить список ограничений, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить его с российской стороной.
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Москва и Вашингтон могут обсудить смягчение санкций уже в ближайшие дни в рамках переговоров об улучшении дипломатических и экономических отношений, уточнили собеседники агентства. Ведомства, отвечающие за санкционную политику, уже разрабатывают предложение о снятии ограничений с отдельных организаций и лиц, включая некоторых «российских олигархов», пишет Reuters.
Неполные полномочия. Трампу достаточно издать указ, чтобы начать смягчать антироссийские санкции, но для полной отмены ограничений в отношении некоторых организаций ему потребуется одобрение Конгресса, отметил в разговоре с агентством партнер Morrison Foerster Джон Смит, ранее возглавлявший управления по контролю за иностранными активами Минфина США. О каких именно организациях идет речь, эксперт не уточнил. Большинство мест в 119-м Конгрессе США принадлежит республиканцам.
- Трамп взял курс на восстановление отношений с Москвой почти сразу после инаугурации в январе 2025 года. В начале февраля американский президент созвонился с Владимиром Путиным и заявил, что они условились «немедленно начать» переговоры о завершении конфликта на Украине.
- 18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры между высокопоставленными чиновниками России и США. В ходе них стороны договорились начать восстановление работы посольств, а также обсудили подготовку ко встрече Трампа и Путина.
- 27 февраля закрытые переговоры российских и американских дипломатов прошли в Стамбуле. «РИА Новости» писали, что темой встречи было восстановление деятельности посольств. Российская сторона, в частности, предложила восстановить прямое авиасообщение России и США.
Фото на обложке: Andrew Harnik/Getty Images
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