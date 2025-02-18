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Россия и США договорились восстановить работу посольств

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Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Высокопоставленные лица России и США во время первых за три года переговоров в Эр-Рияде обсудили урегулирование конфликта на Украине. Они также договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Associated Press. Готовность к этому подтвердил глава МИД России Сергей Лавров. RB.RU приводит главные тезисы прошедших переговоров.

Россия и США договорились восстановить работу посольств
  1. Новости
  • От России на встрече были Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. США представляли Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
  • Как заявил Рубио, президент США Дональд Трамп хочет завершить вооруженный конфликт на Украине справедливо и не допустить его возобновления через два–три года. Госсекретарь США также отметил, что страны Запада должны будут отменить антироссийские санкции в случае урегулирования военной операции. По словам Рубио, «в какой-то момент за столом переговоров должен оказаться и Евросоюз».
  • Восстановление нормальной работы дипмиссий США и России — это следующий этап в переговорах двух стран, сказал Рубио. По словам Лаврова, стороны договорились, что в ближайшее время назначат послов. Кроме того, министр иностранных дел России уточнил, что заместители глав дипведомств двух стран проведут встречи и «рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений».
  • Дмитриев заявил, что у США и России много точек соприкосновения, в том числе в экономических проектах. «От американской стороны прозвучал очень важный посыл, что не могут две супердержавы не общаться, не коммуницировать, не понимать друг друга», — сказал он. Дмитриев также добавил, что Москва передала Вашингтону несколько предложений по развитию отношений в торгово-экономической сфере. О каких именно проектах идет речь, политик не уточнил. Он отметил, что Россия и США могли бы заниматься совместными проектами в Арктике.
  • Переговоры по украинскому конфликту начнутся с того, что обе стороны назначат представителей по этой теме, сообщил Лавров. Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс ранее заявила, что Соединенные Штаты и Россия создадут «соответствующие высокопоставленные команды» для урегулирования военной операции.
  • Стороны также обсуждали подготовку ко встрече президентов России и США. Но она «вряд ли состоится на следующей неделе», сказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

Фото на обложке: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu / Getty Image

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