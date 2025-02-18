Россия и США договорились восстановить работу посольств
Мария Рудницкая
Высокопоставленные лица России и США во время первых за три года переговоров в Эр-Рияде обсудили урегулирование конфликта на Украине. Они также договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Associated Press. Готовность к этому подтвердил глава МИД России Сергей Лавров. RB.RU приводит главные тезисы прошедших переговоров.
Россия и США договорились восстановить работу посольств
https://rb.ru/news/russia-us-diplomacy/
- Новости
- От России на встрече были Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. США представляли Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
- Как заявил Рубио, президент США Дональд Трамп хочет завершить вооруженный конфликт на Украине справедливо и не допустить его возобновления через два–три года. Госсекретарь США также отметил, что страны Запада должны будут отменить антироссийские санкции в случае урегулирования военной операции. По словам Рубио, «в какой-то момент за столом переговоров должен оказаться и Евросоюз».
- Восстановление нормальной работы дипмиссий США и России — это следующий этап в переговорах двух стран, сказал Рубио. По словам Лаврова, стороны договорились, что в ближайшее время назначат послов. Кроме того, министр иностранных дел России уточнил, что заместители глав дипведомств двух стран проведут встречи и «рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений».
- Дмитриев заявил, что у США и России много точек соприкосновения, в том числе в экономических проектах. «От американской стороны прозвучал очень важный посыл, что не могут две супердержавы не общаться, не коммуницировать, не понимать друг друга», — сказал он. Дмитриев также добавил, что Москва передала Вашингтону несколько предложений по развитию отношений в торгово-экономической сфере. О каких именно проектах идет речь, политик не уточнил. Он отметил, что Россия и США могли бы заниматься совместными проектами в Арктике.
- Переговоры по украинскому конфликту начнутся с того, что обе стороны назначат представителей по этой теме, сообщил Лавров. Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс ранее заявила, что Соединенные Штаты и Россия создадут «соответствующие высокопоставленные команды» для урегулирования военной операции.
- Стороны также обсуждали подготовку ко встрече президентов России и США. Но она «вряд ли состоится на следующей неделе», сказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.
Фото на обложке: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu / Getty Image
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Истории
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Самое важное o 115-ФЗ»
- 1 РБК узнал о проработке властями требований для возврата иностранных компаний В то же время Кремль изучает идеи, как защитить отечественный бизнес 10 апреля 15:12
- 2 Трамп заявил о высокой вероятности завершения конфликта после переговоров с Путиным По словам президента США, обсуждение было «очень продуктивным» 14 марта 16:49
- 3 Перемирие на 30 дней: каковы итоги переговоров США и Украины Рассказываем подробности встречи в Джидде 12 марта 15:48
- 4 Трамп пригрозил России «масштабными санкциями» для мира на Украине Президент США рассматривает усиление санкций против банков 07 марта 17:41