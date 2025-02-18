Высокопоставленные лица России и США во время первых за три года переговоров в Эр-Рияде обсудили урегулирование конфликта на Украине. Они также договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Associated Press. Готовность к этому подтвердил глава МИД России Сергей Лавров. RB.RU приводит главные тезисы прошедших переговоров.

Россия и США договорились восстановить работу посольств

https://rb.ru/news/russia-us-diplomacy/

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