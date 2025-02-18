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Госсекретарь США призвал ЕС к уступкам по санкциям против России

Новости
Новости
Тимур Батыров
Тимур Батыров

Старший выпускающий редактор новостей

Тимур Батыров

Для завершения конфликта на Украине нужно, чтобы «все стороны пошли на уступки», заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с России. Он подчеркнул, что принять участие в урегулировании предстоит и Евросоюзу.

Госсекретарь США призвал ЕС к уступкам по санкциям против России
  1. Новости

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде, Рубио отметил, что санкции стали последствием российско-украинского конфликта. «Для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», — добавил глава Госдепартамента (цитата по The Guardian).

Он напомнил, что, помимо США, «есть и другие стороны, вводившие санкции» против России. «В какой-то момент Европейскому союзу придется сесть за стол переговоров, поскольку он также наложил санкции», — отметил Рубио.

По его словам, говорить о том, какие именно договоренности приведут к урегулированию, пока рано. Найти решение, которое будет справедливым, устойчивым и приемлемым для всех сторон, — одна из главных задач «текущего взаимодействия», заключил госсекретарь.

  • Россия и США 18 февраля провели первые переговоры с начала российской военной спецоперации на Украине. Встреча делегаций состоялась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
  • От России в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представили Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
  • В ходе встречи стороны, в частности, договорились восстановить численность дипломатических посольств в Москве и Вашингтоне.
Фото на обложке: Saudi Arabia Foreign Ministry / Handout /Anadolu / Getty Images

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