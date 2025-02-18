Госсекретарь США призвал ЕС к уступкам по санкциям против России
Для завершения конфликта на Украине нужно, чтобы «все стороны пошли на уступки», заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с России. Он подчеркнул, что принять участие в урегулировании предстоит и Евросоюзу.
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Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде, Рубио отметил, что санкции стали последствием российско-украинского конфликта. «Для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», — добавил глава Госдепартамента (цитата по The Guardian).
Он напомнил, что, помимо США, «есть и другие стороны, вводившие санкции» против России. «В какой-то момент Европейскому союзу придется сесть за стол переговоров, поскольку он также наложил санкции», — отметил Рубио.
По его словам, говорить о том, какие именно договоренности приведут к урегулированию, пока рано. Найти решение, которое будет справедливым, устойчивым и приемлемым для всех сторон, — одна из главных задач «текущего взаимодействия», заключил госсекретарь.
- Россия и США 18 февраля провели первые переговоры с начала российской военной спецоперации на Украине. Встреча делегаций состоялась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
- От России в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представили Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
- В ходе встречи стороны, в частности, договорились восстановить численность дипломатических посольств в Москве и Вашингтоне.
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