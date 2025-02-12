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Трамп заявил о договоренности с Путиным начать переговоры по Украине

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Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, говорится в аккаунте Трампа в его соцсети Truth Social и на странице Кремля. Главы государств обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, а также обменялись приглашениями визитов. RB.RU собрал главное из разговора двух лидеров.

Трамп заявил о договоренности с Путиным начать переговоры по Украине
  1. Новости
  • По словам Трампа, разговор с Путиным был «долгим и очень продуктивным». Главы стран обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, «силу доллара» и другие темы. Также президент США отметил, что договорился с Путиным обменяться визитами.
  • Кроме того, Трамп заявил, что обе стороны договорились «о немедленном начале переговоров» по остановке военной операции на Украине. После разговора с Путиным президент США провел телефонный диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В свою очередь, в Кремле подтвердили, что Трамп и Путин обсудили конфликт на Украине. «Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта <...>», — сообщили в администрации президента России.
  • Путин также поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время сотрудничества России и США. Помимо этого, в Кремле подтвердили, что Путин и Трамп договорились об организации личных встреч. Кроме того, как заявили в администрации Путина, лидеры обсудили «двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики».
  • Предыдущий разговор Трампа и Путина на сайте Кремля датирован 23 июля 2020 года. Таким образом, главы государств поговорили по телефону впервые почти за пять лет.

Фото на обложке: Alex Wong / Getty Images

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