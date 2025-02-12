Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, говорится в аккаунте Трампа в его соцсети Truth Social и на странице Кремля. Главы государств обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, а также обменялись приглашениями визитов. RB.RU собрал главное из разговора двух лидеров.

Трамп заявил о договоренности с Путиным начать переговоры по Украине

https://rb.ru/news/trump-putin-conversation/

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