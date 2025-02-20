Visa, Zara и Starbucks: вернутся ли зарубежные бренды в Россию

На фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном по Украине в СМИ стали появляться новости о возможном возвращении в Россию ряда зарубежных компаний. Среди них — Visa и Mastercard, а также Inditex (владеет Zara, Bershka и другими брендами) и Starbucks. Что об этом известно, — в материале RB.RU.

Почему начали обсуждать возвращение брендов?

Слухи о возможном возврате зарубежных компаний, ушедших из России в 2022 году, стали появляться после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным 12 февраля. Как заявил тогда Трамп, в ходе диалога лидеры стран договорились «немедленно начать» переговоры по остановке военного конфликта в Украине. Кроме того, главы государств поддержали идею о том, что наступило время сотрудничества между Россией и США.

18 февраля Россия и США провели полноценные переговоры. Встреча состоялась в столице Садоувской Аравии — Эр-Рияде. В ней участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и помощник Путина Юрий Ушаков, а также госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В ходе дискуссии, которая, по данным ТАСС, продолжалась 4,5 часа, участники делегаций договорились восстановить работу дипмиссий. По итогам переговоров Рубио также призвал Евросоюз сделать уступки в отношении антироссийских санкций для урегулирования конфликта на Украине. Госсекретарь США добавил, что «в какой-то момент ЕС придется сесть за стол переговоров».

О каких брендах идет речь?

Inditex, Uniqlo, H&M. В середине февраля вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил ТАСС, что испанская группа Inditex ведет переговоры о возврате на российский рынок «в частном порядке». Он отмечал, что зарубежный бизнес занял выжидательную позицию по этому вопросу, поскольку для возвращения требуется «оттепель» в отношениях России и США.

После этого СТЦ объявил, что направил письма руководству Inditex, Uniqlo и H&M, в которых предложил вернуться в Россию. В союзе подчеркнули, что готовы помогать диалогу, решать трудности в области логистики, а также «поддерживать беспрепятственную реинтеграцию» иностранных компаний.

Кроме того, о возможном возвращении Inditex писал Telegram-канал Mash со ссылкой на источники. По их словам, компания «изучает ситуацию на рынке, поднимает архивы и документы, чтобы оперативно вернуться в Россию».

Telegram-канал Shot также сообщал, что ряд бывших сотрудников магазинов Uniqlo в России получили вопрос от экс-руководителя о готовности выйти на работу. Конкретных сроков и условий труда он не назвал, добавив, что «все в процессе».

На эти новости позже отреагировали в Inditex и H&M. В первой заявили, что не комментируют возможное возвращение на российский рынок, а во второй подчеркнули, что в настоящее время не имеют планов восстанавливать российский бизнес.

Visa и Mastercard. Возобновление работы платежных систем в середине февраля допустили в Госдуме. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и Mastercard должны вернуться «в ближайшее время», так как «потеряли большой рынок и будут стремиться войти в него». Депутат отметил, что «Национальная система платежных карт» (оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей) показала свою «технологичность и эффективность», поэтому возвращение зарубежных платежных систем будет усложнено.

«Вхождение на российский рынок у этих систем будет проходить непросто из-за того, что мы уже привыкли опираться на свою платежную систему», — говорил Аксаков.

20 февраля, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор пока не получал уведомлений от Visa и Mastercard о желании вернуться на российский рынок. По ее мнению, говорить об этом пока преждевременно.

Ни в Visa, ни в Mastercard на запросы RB.RU не ответили.

Starbucks. О возможном возвращении в Россию сети популярных кофеен сообщал Telegram-канал Mash. По его информации, американская компания планирует выкупить российские активы, которые в 2022 году достались ресторатору Антону Пинскому и рэперу Тимати (Тимур Юнусов). Mash отмечал, что Starbucks уже «сделала намек» о выкупе точек за $270 млн. Откуда у Telegram-канала такие данные, он не уточнил.

В компании Stars Coffee (новое название Starbucks в России) Mash отказались отвечать на вопрос о том, поступают ли ей предложения о покупке заведений. Тимати в разговоре с Telegram-каналом информацию не подтвердил и не опроверг. Пинский на запрос RB.RU не ответил.

The Coca-Cola Company. Mash писал и о том, что к возвращению в Россию готовится американский производитель сладкой газированной воды — внутри компании уже якобы обсуждают стратегию по работе с российскими конкурентами и борьбе с параллельным импортом. Источник Mash заявил, что The Coca-Cola Company планирует производить газировку на тех же предприятиях, что и до ухода из России в 2022 году.

Позже Telegram-канал Shot сообщил, что отечественные производители аналогов Coca-Cola выступили против возвращения американской компании на рынок и даже могут создать альянс, который не пустит ее обратно. Алексей Четвергов, глава «Черноголовки», которая производит напиток под брендом «Кола», отметил, что Россия «не проходной двор, один раз вышел — больше не зайдешь».

Samsung, LG, Hyundai. Эти южнокорейские компании, по данным местного агентства «Ренхап», заняли выжидательную позицию и следят за возможностью отмены санкций против России. Hyundai якобы рассматривает вариант выкупа своего бывшего завода в Петербурге.

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