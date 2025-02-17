В Госдуме допустили возвращение Visa и Mastercard в Россию

Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию и будут снова предлагать свои услуги, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. "Национальная система платежных карт" показала технологичность и эффективность», — сказал депутат.

Он отметил, что Visa и Mastercard придется использовать для денежных переводов в Европу и США, так как это международные платежные системы. «При этом вхождение на российский рынок у этих систем будет проходить не просто из-за того, что мы уже привыкли опираться на свою платежную систему», — подчеркнул Аксаков.

RB.RU направил запросы в пресс-службы Visa и Mastercard и Банка России. В Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор российской системы «Мир») заявление Аксакова комментировать отказались.

Visa и Mastercard не работают в России с марта 2022 года из-за начала военной операции на Украине. Карты этих платежных систем, которые были выпущены российскими банками, продолжили функционировать внутри страны, но перестали работать за ее пределами и в зарубежных онлайн-магазинах.

12 февраля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. По итогам диалога обе стороны, по словам Трампа, условились начать переговоры для завершения конфликта на Украине. Источники Bloomberg сообщили, что Путин собирает «команду тяжеловесов» для заключения соглашения с США, среди которых могут быть помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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