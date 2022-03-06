Visa и Mastercard приостановили работу в России: главные последствия для россиян

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Большинство российских банков прокомментировали это решение и рассказали о том, как это скажется на финансовых операциях внутри страны и за ее пределами.

Пресс-служба Visa заявила, что в ближайшие дни все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в России, перестанут работать за пределами страны.

В Mastercard добавили, что причиной приостановки стало введение антироссийских санкций. Отмечается, что выпущенные в России карты Mastercard не будут работать за пределами страны, а карты из других стран не будут поддерживаться торговыми точками и банкоматами РФ.

После заявления от Visa и Mastercard Банк России выпустил пресс-релиз:

Все карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия ;

на территории России в обычном режиме ; Операции внутри России обрабатываются в Национальной системе платежных карт (НСПК), и санкции на них не влияют . Клиенты смогут пользоваться банкоматами, расплачиваться картами, совершать переводы;

. Клиенты смогут пользоваться банкоматами, расплачиваться картами, совершать переводы; Средства клиентов на счетах , привязанные к картам, полностью сохранны и доступны ;

, привязанные к картам, ; Трансграничные операции по картам, выпущенным в России, будут недоступны . Это касается как использования карт за рубежом, так и оплаты покупок в иностранных онлайн-магазинах.

по картам, выпущенным в России, . Это касается как использования карт за рубежом, так и оплаты покупок в иностранных онлайн-магазинах. Для оплаты покупок за рубежом ЦБ предлагает пользоваться картами «Мир» в тех странах, где она принимается: Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

В «Альфа-Банке» назвали точную дату остановки работы карт Visa и Mastercard. Пресс-служба банка сообщает, что до 9 марта включительно карты иностранных платежных систем будут работать в привычном режиме, с 10 марта они продолжат работать только на территории России.

Российские банки рекомендуют своим клиентам, находящимся за рубежом, снять наличные с карт, пока это возможно.

В НСПК добавили, что по мере истечения срока действия карты Visa или Mastercard, банк, который ее выдал, перевыпустит новую карту уже на базе платежной системы «Мир». Узнать больше о российской платежной системе «Мир» можно в материале RB.RU. Для оплаты с помощью смартфона клиенты банков смогут пользоваться мобильной системой Mir Pay.

Для оплаты товаров и услуг за рубежом российские банки планируют выпустить кобейджинговую (совместную) карту «Мир» и китайской платежной системы UnionPay. О подобных планах уже заявил ряд денежно-кредитных организаций, включая Сбербанк, «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», МКБ, «Тинькофф» и другие. Такая карта позволит совершать финансовые операции в 180 странах мира, которые сотрудничают с платежной системой UnionPay.

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