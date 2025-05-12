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Большинство ритейлеров заявили о намерении увеличить бизнес без расширения штата

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

43% ритейлеров намерены в этом году увеличить бизнес, не расширяя при этом штат. Такой результат показало исследование о ключевых технологических трендах в российском ритейле, проведенное ГК «Корус Консалтинг», с которым ознакомился Русбейс. В опросе приняли участие более 250 представителей ведущих торговых компаний. Результаты были представлены на Russian Retail Show 2025.

Большинство ритейлеров заявили о намерении увеличить бизнес без расширения штата
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Также среди основных целей на 2025 год респонденты выделили рост среднего чека (41%) и стремление повышать повторные продажи (34%). Участники конференции подчеркнули необходимость быстрого реагирования на изменения в рыночной среде, что способствует актуальности тестирования новых бизнес-гипотез и инновационных каналов сбыта.

Наиболее востребованными технологиями-драйверами на ближайшие годы компании считают управление ассортиментом (50%), ИИ-инструменты (48%) и анализ больших данных (48%). Среди приоритетных технологических инициатив, в которые бизнес планирует инвестировать, — инструменты для персонализации клиентского опыта (37%), развития омниканальности (32%) и внедрения BI-решений (31%).

Вызовы, которые могут встать на пути достижения целей, ― ограниченные ИТ-бюджеты (39%), сложность интеграций ИТ-решений (33%) и нехватка необходимых компетенций (30%).

Кроме того, участники отметили изменение подходов к ценообразованию: снижение популярности высоко-низкой модели и переход к более стабильным ценовым стратегиям, таким как Mid-Low и EDLP. Геннадий Тарантасов, директор практики ритейл и FMCG ГК «Корус Консалтинг», отметил, что в условиях ограниченных бюджетов большинство ритейлеров ориентируются на «быстрые победы» через внедрение наиболее рентабельных решений.

  • Ранее аналитики из «Хабра» и «Корус консалтинга» провели исследование «Стратегии удержания 2025». Оно показало, что российские компании чаще всего используют для удержания сотрудников обучение и удаленный режим работы, тогда как сами работники хотят прибавку к зарплате. В опросе приняли участие более 600 HR и топ-менеджеров и 3,1 тыс. сотрудников.

Фото на обложке: 279photo Studio / Shutterstock / FOTODOM

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