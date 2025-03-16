Турецкие карты Ininal перестали работать
Пользователи карт Ininal в Турции сообщают о проблемах: счета заморожены, платежи не проходят, переводы с карт российских банков и через «Золотую корону» недоступны. Адвокаты отмечают, что если приостановка работы карт связана с недавним арестом основателя этой платежной системы, то вывести средства в ближайшей перспективе может быть чрезвычайно сложно, если вообще возможно.
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«Это очень тяжелый случай. В ближайшей перспективе возвратить денежные средства, если они заблокированы в результате возбуждения уголовного дела, не представляется возможным», — цитирует адвоката, председателя президиума московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры» Александра Аронова «Коммерсант».
Сбой в работе карт заметили не только россияне, турецкие граждане также пользовались платежной системы для перевода средств на иностранные сайты. Для граждан России турецкая платежная система Ininal была удобным и доступным средством оплаты зарубежных сервисов в условиях санкционных ограничений. На текущий момент регистрация новых аккаунтов в сервисе приостановлена.
Основатель компании Ininal и ряд его подчиненных находятся сейчас под следствием. Их обвиняют в отмывании денег и создании нелегальных букмекерских контор. Адвокаты советуют клиентам платежной системы выяснить, связаны ли проблемы в работе карт с уголовным делом, и если это так, то обращаться к узкопрофильным юристам с коллективным запросом.
Фото на обложке: ininal.com
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