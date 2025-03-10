Отмена санкций: возможно ли это и чего ждать российскому бизнесу

Какова вероятность, что санкции снимут

Говорить об отмене санкций, даже частичной, пока преждевременно, считает эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. «Информация о возможной отмене ограничений перемежается с заявлениями об их расширении и ужесточении», — подчеркнула она. На прошлой неделе Трамп пригрозил России новыми «масштабными санкциями», призвав начать переговоры с Украиной.

Основатель консалтинговой компании GSL Александр Алексеев, напомнил, что российские власти сближаются только с нынешней администрацией США, то есть с Трампом и его командой. «Что с этой администрацией будет через четыре года (после следующих президентских выборов — прим. Русбейс), не знает никто. Помимо США по-прежнему существует ЕС, и он продолжает проводить политику ужесточения санкционных ограничений в отношении России и не собирается останавливаться», — добавил Алексеев.

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Процесс снятия санкций в любом случае займет не меньше двух-трех лет, считает Нина Конюшева, гендиректор компании MiXBS, которая занимается аутсорсингом клиентского сервиса. «Решению текущих экономических задач сначала могут способствовать небольшие послабления», — прогнозирует эксперт. Другие страны хоть и заинтересованы в снятии санкций, но будут делать это только после США и в большей степени после согласования с Трампом, указала она.

Где ждать послаблений

Если Вашингтон все-таки пойдет на уступки, то сначала ограничения снимут с банков, других финансовых институтов и резервов ЦБ, считает Пономарева. «В интересах США снизить стремления к дедолларизации в мире», — поясняет эксперт. Китай активно продвигает юань в расчетах, и Трамп уже пригрозил странам БРИКС 100-процентными пошлинами, если они откажутся от доллара, однако ослабление финансовых санкций против России может оказаться более действенным, полагает она. Также послабления могут быть сделаны в сфере редкоземельных металлов, энергетики и авиастроения, то есть там, где США заинтересованы в сотрудничестве, считает Пономарева.

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В первую очередь будет обсуждаться отмена санкций по товарам, которые нужны экономике США, согласен Иван Ермохин, научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара. «К ним стоит отнести металлы (алюминий, никель и медь), а также российские алмазы. Также возможно ослабление санкций в отношении отдельных морепродуктов и рыбы, по которым [США] испытывают внутренний дефицит», — продолжает он.

Маловероятно снятие санкций в тех сферах, где американский бизнес чувствует конкуренцию, считает кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. В первую очередь это военно-промышленный комплекс, энергетика, IT-сфера, высокотехнологичная продукция, перечисляет эксперт. Снять же могут санкции, которые вредны самим США: например, запрет на авиаперевозки бьет не только по России, но и по американскому бизнесу, в том числе туристическому, объясняет экономист.

Частично санкции снимут для особо важных отраслей внутри США — энергетики, пищевой промышленности, фармацевтики, причем только для расчетов в долларе, считает Виталий Янко, основатель сообщества IT-экспортеров ExportNow. Ждать послаблений в сферах хайтек и IT не стоит, уверен он.

Кто выиграет, а кто проиграет

Российский малый и средний бизнес получит заметную пользу от снятия санкций: станет проще проводить международные платежи, улучшится доступ к зарубежным технологиям и инвестициям, уверен Кирилл Пшинник, сооснователь и CEO онлайн-университета Zerocoder. При этом российским компаниям придется столкнуться с более серьезной конкуренцией со стороны иностранного бизнеса, у которого выше бюджеты на маркетинг, персонал и развитие, предупредил он.

«Смягчение санкций, думаю, позитивно повлияет на рынок труда – появятся новые вакансии, возрастет спрос на специалистов, заинтересованных в работе в международных командах. Для нас, как онлайн-университета, это также будет полезно: станет легче привлекать людей к обучению новым технологиям, которые не будут иметь проблем с внедрением в бизнес, проблем с оплатой и подключением», – продолжает эксперт.

При этом отмена ограничений может ударить по бизнесу в сфере FMCG (товары повседневного спроса), общепита и IT, где сильны западные бренды, возвращение которых, вероятно, пошатнет тренд на популяризацию российских товаров на локальном рынке, полагает Пшинник.

Возврат иностранных игроков на российский рынок действительно приведет к усилению конкуренции, согласен основатель и гендиректор консалтинговой компании Inventum Partners Михаил Мартынов. «Для российских компаний-производителей это станет проблемой. А вот дистрибуторы, организации сферы услуг, а также потребители определенно выиграют, так как увеличение поставщиков приведет к росту качества продукции и снижению цен», — предсказал эксперт.

Представителям МСП будет на руку официальное возвращение на российский рынок западных социальных сетей и YouTube, добавила Конюшева из MiXBS. «Даже в условиях ограничений они остаются эффективными каналами привлечения целевого трафика», — пояснила она.

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