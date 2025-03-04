В Кремле исключили возвращение западных брендов до отмены санкций
Зарубежные компании не будут возвращаться в Россию, пока действуют западные санкции. Об этом Русбейс заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«Никто не будет возвращаться, пока действуют санкции», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать возвращения зарубежных компаний и ведется ли подготовительная работа к этому на государственном уровне.
На вопрос, соответствует ли действительности публикация Financial Times о том, что российские власти начали предлагать иностранным компаниям вернуться в Россию, Песков не ответил. В середине февраля он заявлял, что западные бренды смогут вернуться в страну «на конкурентной основе» и что это было бы в интересах российских потребителей.
О том, что Кремль предлагает западному бизнесу вернуться в Россию и уже запланировал встречу для обсуждения условий, FT рассказал источник в одной из крупнейших транснациональных корпораций США. Он уточнил, что компания получила соответствующий звонок после российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
Американская корпорация заявила, что пока не готова обсуждать возвращение, однако, по словам собеседника FT, «очевидно, что многие [западные] компании ищут такую возможность». Неназванный топ-менеджер, базирующийся в Москве, подтвердил газете, что многие западные компании «пробуют почву, чтобы понять обстановку».
- По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа уже разрабатывает план по смягчению санкций против России. Источники агентства рассказали, что Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину составить список ограничений, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить его с российской стороной. Ведомства готовят предложение о снятии санкций с отдельных организаций и лиц, включая некоторых «российских олигархов», указал Reuters.
- 18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры между высокопоставленными чиновниками России и США. В ходе них стороны договорились начать восстановление работы посольств, а также обсудили подготовку ко встрече Трампа и Владимира Путина.
- 27 февраля в Стамбуле прошли закрытые переговоры российских и американских дипломатов. Российская сторона, в частности, предложила восстановить прямое авиасообщение России и США.
При участии Тимура Батырова
Фото на обложке: Sefa Karacan / Anadolu / Getty Images
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