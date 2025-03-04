В Кремле исключили возвращение западных брендов до отмены санкций

Зарубежные компании не будут возвращаться в Россию, пока действуют западные санкции. Об этом Русбейс заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто не будет возвращаться, пока действуют санкции», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать возвращения зарубежных компаний и ведется ли подготовительная работа к этому на государственном уровне.

На вопрос, соответствует ли действительности публикация Financial Times о том, что российские власти начали предлагать иностранным компаниям вернуться в Россию, Песков не ответил. В середине февраля он заявлял, что западные бренды смогут вернуться в страну «на конкурентной основе» и что это было бы в интересах российских потребителей.

О том, что Кремль предлагает западному бизнесу вернуться в Россию и уже запланировал встречу для обсуждения условий, FT рассказал источник в одной из крупнейших транснациональных корпораций США. Он уточнил, что компания получила соответствующий звонок после российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Американская корпорация заявила, что пока не готова обсуждать возвращение, однако, по словам собеседника FT, «очевидно, что многие [западные] компании ищут такую возможность». Неназванный топ-менеджер, базирующийся в Москве, подтвердил газете, что многие западные компании «пробуют почву, чтобы понять обстановку».

По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа уже разрабатывает план по смягчению санкций против России. Источники агентства рассказали, что Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину составить список ограничений, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить его с российской стороной. Ведомства готовят предложение о снятии санкций с отдельных организаций и лиц, включая некоторых «российских олигархов», указал Reuters.

18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры между высокопоставленными чиновниками России и США. В ходе них стороны договорились начать восстановление работы посольств, а также обсудили подготовку ко встрече Трампа и Владимира Путина.

27 февраля в Стамбуле прошли закрытые переговоры российских и американских дипломатов. Российская сторона, в частности, предложила восстановить прямое авиасообщение России и США.

При участии Тимура Батырова

Фото на обложке: Sefa Karacan / Anadolu / Getty Images