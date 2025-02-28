FT: Кремль предложил западной компании вернуться в Россию

Российское правительство запланировало встречу с иностранными компаниями, которые хотели бы вернуться в Россию. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник в одной из крупнейших транснациональных корпораций США. По его словам, компания получила звонок от чиновника из Кремля с предложением вернуться.

Корпорация заявила российским властям, что пока слишком рано обсуждать возвращение ее брендов, сказал собеседник FT. Тем не менее, «очевидно, что многие компании ищут эти возможности», добавил он.

Ждать быстрого возвращения на российский рынок международного бизнеса «преждевременно», указала газета — многим компаниям пришлось пройти «болезненный» процесс по уходу из страны, в том числе продать активы по сниженной цене. Однако интерес у компаний есть: это не «лавина», но многие из них «прощупывают почву», сообщил FT западный управленец.

Кто интересуется возвратом в Россию? Консультант западных компаний заявил газете, что с ним связалась международная корпорация, которая хочет выкупить российский бизнес по опциону (название компании он не уточнил). Кроме того, по словам собеседников, на российских рынках недвижимости и рекламы появились предварительные запросы к юристам по поводу шагов, которые нужно предпринять для возобновления деятельности в стране.

Источники FT утверждают, что вернуться в Россию быстрее всего получится у компаний вроде Netflix, The Coca-Cola Company и McDonald’s, так как у них простая бизнес-модель.

Сообщения о возможном возвращении зарубежного бизнеса в Россию появились на фоне переговоров высокопоставленных лиц России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Встреча касалась урегулирования военной операции на Украине и нормализации дипломатических отношений между странами.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин говорил, что испанская Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear и другие) ведет переговоры о возвращении на российский рынок. Также СМИ сообщали о потенциальном возобновлении работы в стране в том числе H&M, Uniqlo, Starbucks и The Coca-Cola Company.

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