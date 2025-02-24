Возвращение Zara и Visa: что об этом говорят российские власти
На фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном об урегулировании конфликта на Украине появилась информация о вероятном возвращении на рынок России международных компаний. Российские чиновники отреагировали на эти сообщения в основном прохладно: к примеру, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что французскому автоконцерну Renault «вряд ли что-то светит». Что заявили российские власти, — в материале RB.RU.
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- Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, для начала западным странам нужно отменить санкции, а уже потом можно обсуждать возвращение иностранных брендов. Некоторые компании в договорах по продаже заложили опцион обратного выкупа, но пока никто условия возвращения не обсуждал, добавил чиновник. Если компании все же решат вернуться, им придется работать и в новых регионах, считает Мантуров. Автопрому при этом будет вернуться не так легко, подчеркнул он.
- Правительство ужесточит требования к возвращающимся на российский рынок брендам ради защиты отечественного бизнеса, заявил глава Минэка Максим Решетников. Отечественные компании много инвестировали в то, чтобы занять освободившиеся ниши на рынке, поэтому власти будут их защищать.
- Пускать обратно в страну можно только те компании, которые не навредят российской экономике, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи глав МИД «большой двадцатки» в ЮАР. «Надо пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для нашей экономики на случай, если вдруг опять кто-то там встанет не с той ноги», — сказал Лавров. Вместе с тем отваживать компании от сотрудничества с Россией не стоит, уверен министр.
- Вице-премьер Александр Новак Новак допустил возвращение иностранных компаний на выгодных для России условиях. Многие освободившиеся ниши заняли отечественные производители или партнеры из «дружественных стран», уточнил он.
- Владимир Путин поручил правительству отрегулировать процесс возвращения иностранных компаний, которые хотят снова сотрудничать. Тем не менее у отечественных производителей должно остаться преимущество, подчеркнул президент. По словам Путина, санкции сыграли важную и стимулирующую роль для России и теперь важно не потерять этот потенциал.
- По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, компании Renault в России «вряд ли что-то светит». Московский автозавод Renault летом 2022 года перешел в собственность города, и на нем возобновили производство автомобилей под брендом «Москвич».
Какие компании могут вернуться
Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин рассказывал, что испанская группа Inditex (в нее входят ритейлеры Zara, Bershka, Pull&Bear и др.) ведет переговоры о возврате на российский рынок. Похожие сообщения также касались японской Uniqlo и шведской H&M. В H&M заявили, что возвращаться не собираются. Появлялась информация и о возможном возвращении Starbucks, The Coca-Cola Company, платежных систем Visa и Mastercard. Однако представители компаний это не комментировали.
Visa, Zara и Starbucks: вернутся ли зарубежные бренды в Россию
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает возвращения на российский рынок ряда американских компаний уже во втором квартале 2025 года. Правда, конкретных компаний он не назвал. Единственный топ-менеджер, публично допустивший возвращение в Россию, — гендиректор автоконцерна Renault Лука де Мео. Но и то с оговорками: сейчас компания сосредоточена на выпуске гибридных и электромобилей.
Фото на обложке: Spencer Platt / Getty Images
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