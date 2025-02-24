На фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном об урегулировании конфликта на Украине появилась информация о вероятном возвращении на рынок России международных компаний. Российские чиновники отреагировали на эти сообщения в основном прохладно: к примеру, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что французскому автоконцерну Renault «вряд ли что-то светит». Что заявили российские власти, — в материале RB.RU.

Возвращение Zara и Visa: что об этом говорят российские власти

https://rb.ru/news/brands-back/

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