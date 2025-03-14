Кремль счел спорной идею помечать товары вернувшихся западных брендов

«Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили иностранные инвесторы. Но теперь, когда мы имеем достаточно богатый опыт, то мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы ниши, оставленные этими иностранцами и занятые нашими производителями, чтобы в этих нишах что-то представляло угрозу интересам российских бизнесменов», — отметил Песков

О чем речь? Ввести «предупреждающую» маркировку продукции западных брендов, если они вернутся в Россию, ранее предложил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. С таким обращением он обратился к Минпромторгу. «К примеру, на такой маркировке могла бы быть надпись: «Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России!» — заявил Ветров.

Владимир Путин 13 марта подтвердил, что Россия начала вести переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний. Президент заявил, это происходит по инициативе самих компаний.

В конце февраля Financial Times написала, что Кремль начал предлагать западным компаниям вернуться на российский рынок. Об этом изданию рассказал источник в одной из крупнейших транснациональных компаний США.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказывал, что испанская Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear и другие) ведет переговоры о возвращении на российский рынок. СМИ сообщали о потенциальном возобновлении работы в стране H&M, Uniqlo, Starbucks и The Coca-Cola Company. С официальными заявлениями о возвращении никто пока не выступал.

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