Путин подтвердил переговоры о возвращении западных брендов

Россия действительно начала вести переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний, подтвердил Владимир Путин. По его словам, это происходит по инициативе самих компаний, пишет ТАСС.

«Вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок», — сказал президент на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам Путина, процесс идет «спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».

Возвращение некоторых западных партнеров на российский рынок может благотворно отразиться на деятельности и их компаний, и отечественных компаний, считает Путин. «Мы ни от кого не закрывались, никого не выгоняли. Тем, кто хочет вернуться, мы говорим: "добро пожаловать, welcome, в любую секунду"», — сказал он.

При этом российские власти будут учитывать интересы местных производителей, уточнил Путин. «Если ниши заняты, то, соответственно, они и заняты. Никаких преференций для возвращения на наши рынки мы ни для кого создавать не будем», — подчеркнул президент.

Источник в одной из крупнейших транснациональных корпораций США рассказал Financial Times, что Кремль предлагал западному бизнесу вернуться в Россию и уже запланировал встречу для обсуждения условий. Он уточнил, что компания получила соответствующий звонок после российско-американских переговоров в Эр-Рияде, которые прошли в середине февраля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал Русбейс, что зарубежные компании не будут возвращаться в Россию, пока действуют западные санкции. На вопрос, соответствует ли действительности публикация Financial Times о том, что российские власти начали предлагать иностранным компаниям вернуться в Россию, Песков не ответил.

Фото на обложке: kremlin.ru