Собянин: Renault «вряд ли что-то светит» в России

Renault, ушедшую из России в 2022 году, вряд ли ждут хорошие перспективы возвращения в страну, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС. Ранее у французского автоконцерна был завод в столице.

Накануне гендиректор Renault Лука де Мео заявил, что автопроизводитель не исключает возврата на российский рынок. Он уточнил, что пока у компании другие приоритеты, например, она хочет ускорить запуск своих электрических и гибридных автомобилей.

«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», — сказал Собянин, комментируя заявление де Мео.

В 2022 году активы концерна, включая завод в Москве и почти 68% в «Автовазе», были переданы государству. Renault получила опцион на обратный выкуп своей доли в «Автовазе», который может быть реализован в течение шести лет с момента сделки. Власти решили возобновить на бывшем заводе компании производство легковых машин под брендом «Москвич».

Производство на экс-предприятии Renault стартовало в ноябре 2022 года. По итогам прошлого года «Москвич» продал в России свыше 23 тыс. автомобилей.

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