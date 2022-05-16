На российском заводе Renault будут производить «Москвич»

Российские активы группы Renault переходят в госсобственность: доля компании в «АвтоВАЗе» будет принадлжать ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — администрации Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин также заявил о возобновлении производства «Москвича» на заводе.

В результате сделок 100% акций ЗАО «Рено Россия» перейдут столичной администрации, 67,69% акций «Автоваза» — «НАМИ», а оставшиеся акции автопроизводителя сохранит «Ростех». ФАС одобрила обе сделки, сообщил Минпромторг.

Renault получит опцион на обратный выкуп своей доли в «Автовазе», который может быть реализован в течение следующих шести лет. «Автоваз» продолжит выпускать автомобили Lada и займется сервисным обслуживанием автомобилей Renault в России.

В этот же день глава столичной администрации Сергей Собянин заявил, что на заводе «Рено Россия» будут производить автомобили «Москвич». Ключевым технологическим партнером завода станет КамАЗ.

По его словам, сначала планируется выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем — и электромобилей. Собянин также добавил, что мэрия постарается сохранить большую часть коллектива завода.

Стоимость российских активов Renault, согласно данным группы на конец прошлого года, составляет €2,195 млрд. Автомобильное производство «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010 году ОАО «Москвич» было официально ликвидировано на фоне банкротства.

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