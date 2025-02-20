Гендиректор Renault не исключил возвращения автопроизводителя в Россию

Французский автоконцерн Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем, сказал Financial Times генеральный директор компании Лука де Мео. В то же время для компании сейчас есть другие приоритеты, добавил руководитель Renault.

«Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее», — сказал де Мео, отвечая на вопрос издания о возвращении в Россию. По его словам, компания сейчас работает над ускорением запуска своих электрических и гибридных автомобилей. Это нужно, чтобы соответствовать требованиям ЕС по вредным выбросам, которые скоро вступят в силу.

После ухода Renault из России за две недели акции компании упали на 30-35%, напомнил де Мео. «Все говорили, что мы погибли», — добавил он. Вместе с тем в 2024 году компания сообщила о сильном росте выручки. Она составила 56,2 млрд евро (+7,4%), а операционная прибыль — 2,485 млрд евро (+3,7%). Чистая прибыль при этом снизилась с 2,2 млрд до 752 млн евро. На показателе сказался негативный эффект от продажи акций Nissan и обесценения инвестиций Renault в японского производителя.

Выручка Renault от российского бизнеса до ухода с рынка составляла десятую часть от общего оборота. В 2022 году концерн продал российский завод и 68% в «Автовазе». Сделка предусматривала опцион на возврат в страну в течение шести лет.

Россия при этом не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. «За все нужно будет платить, за все свое поведение», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

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