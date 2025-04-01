Продажи ушедших брендов на маркетплейсах упали в разы

У некоторых брендов продажи просели существенно. Например, продажи Bershka на онлайн-площадках сократились более чем в семь раз год к году, до 7,8 млн рублей, Pull & Bear — в 6,8 раза, до 7,1 млн рублей. У Stradivarius они упали в 3,6 раза, до 12,2 млн рублей, у Oysho — в 4,6 раза (2,8 млн рублей), у Massimo Dutti — в 4,3 раза (5,6 млн рублей). Эти бренды входят в испанскую Inditex, которой также принадлежит Zara.

Продажи Zara на Ozon снизились больше чем вдвое, до 39,3 млн рублей. При этом на Wildberries они выросли на треть, до 91,3 млн рублей. Также на маркетплейсе увеличились продажи шведской H&M — на 44%, до 516 млн рублей. На Ozon они остались примерно на том же уровне и составили 152 млн рублей.

Оценка торговых площадок. Представитель Wildberries подтвердил рост продаж H&M, но не предоставил данные по другим брендам. Представитель Ozon также не раскрыл абсолютные цифры, но сообщил, что мировые бренды уступают рынок российским, особенно в массовом сегменте. По его словам, две трети оборота 100 крупнейших продавцов одежды, обуви и аксессуаров на Ozon приходится на отечественных производителей.

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в марте заявил, что россияне «обижены» на компании, которые ушли с российского рынка после 2022 года. «Наши потребители и покупатели настроены к ним очень, я бы сказал так, злопамятно», — сказал эксперт.

Больше половины россиян в возрасте от 18 до 44 лет (59%) перешли на отечественные аналоги ушедших из страны зарубежных брендов, показал опрос сервиса Anketolog.ru. Но респонденты все еще ждут возвращения IKEA, Zarа и H&M, выяснила компания.

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