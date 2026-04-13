Подписные издания к 2030 году — не только в Москве и Петербурге: сеть откроет 6 книжных магазинов по всей России

В ближайшие три года книжный магазин «Подписные издания», основанный в Санкт-Петербурге, откроет ещё шесть точек по всей России, пишет «Фонтанка». В феврале 2026-го первая франшиза сети появилась в Москве, в Музее русского импрессионизма. В этом же году в Санкт-Петербурге откроется ещё один магазин сети — в дополнение к уже работающей точке.

Новые магазины будут в 1,5 раза больше флагманской точки в Петербурге

Совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов рассказал, что компания подписала соглашение с инвестором об открытии семи книжных магазинов в разных городах России. Один из них уже функционирует.

Площадь новых пространств — от 1200 квадратных метров. Это заметно больше флагманского магазина на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Там «Подписные издания» занимают 835 квадратных метра — с учётом второго этажа.

В планах — ещё один магазин в Санкт-Петербурге и два в Москве

В рамках новой стратегии сеть уже открыла первый магазин в Москве — он заработал в Музее русского импрессионизма. В пространстве представлено около 10 тыс. книг — от научно-популярной и художественной литературы до книг по искусству, новинок независимых издательств и детских изданий.

Следующая точка сети появится в 2026 году в Санкт-Петербурге, однако адрес пока не раскрывается. В 2027 году сеть займётся открытием ещё одного пространства в Москве.

Ещё два магазина появятся в других городах-миллионниках до конца 2029 года.

«Подписные издания» — магазин с вековой историей

«Подписные издания» работают с 1926 года — изначально это было место для оформления подписок на книги, журналы и энциклопедии.. Сегодня магазин на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге служит не только пространством для продажи книг, но и площадкой для культурных мероприятий.

В 2012 году Михаил Иванов перезапустил концепцию магазина, которым ранее управляла его бабушка Галина Ермакова, расширив ассортимент до 30 тыс. наименований и добавив новые форматы.

По данным Forbes, к 2016 году выручка книжного выросла в семь раз — до 74,5 млн рублей. В 2020 году она составила 192 млн рублей, а в 2023 году — около 500 млн рублей.

На магазины приходится 16% всех продаж книг

Книжный рынок России в 2025 году вырос более чем на 13% и достиг 111 млрд рублей, сообщал ранее Интерфакс. Основной рост обеспечили цифровые форматы, в том числе аудиокниги: их продажи увеличились на 45% — до 222 млн экземпляров.

Крупнейшим каналом продаж остаются маркетплейсы — на них приходится 54% всех реализованных книг, тогда как на книжные магазины — 16,4%.

Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев отметил, что суммарно объём чтения в стране увеличился.