В Москве проходит форум о целевых капиталах: бизнес обсуждает финансовую устойчивость НКО и их будущее

3 апреля в Москве проходит X форум «Эндаументы. Навсегда», организованный Фондом Потанина при поддержке Минэкономразвития. Партнёром форума выступает АНО «Национальные приоритеты». На форуме обсуждают роль целевых капиталов в устойчивости НКО и социальной сферы, их значение для экономики, а также работу с донорами и новые подходы к финансированию социальных инициатив.

На форуме разбирают модели финансирования НКО

Программа форума включает пленарную сессию «Эндаументы. Навсегда», а также тематические дискуссии. Среди ключевых тем:

роль эндаументов в устойчивом развитии экономики;

использование целевых капиталов* Целевой капитал (эндаумент) — это деньги, которые жертвуют частные лица или компании в пользу НКО. Фонд передаёт их управляющей компании, которая размещает средства в финансовые инструменты (например, облигации или депозиты). Доход от этих вложений НКО направляет на свои проекты и программы. в высшем образовании;

работа с донорами* Работа с донорами — это привлечение людей и компаний, которые дают деньги НКО, и выстраивание с ними постоянного взаимодействия, чтобы поддержка была регулярной. и развитие культуры долгосрочной благотворительности;

коммуникации — как объяснять идею эндаументов широкой аудитории.

Особое внимание уделено управлению и оценке устойчивости НКО, в том числе использованию аналитических моделей и инструментов ИИ.

В форуме участвуют представители органов власти, инвестиционного и экспертного сообщества. Среди них — София Малявина (АНО «Национальные приоритеты»), Анастасия Золотухина (Минэкономразвития), Яна Лантратова (Госдума), Александр Асмолов (МГУ и РАНХиГС), Софья Донец («Т-Инвестиции»), Артём Оганов (Сколтех) и другие. Специальный гость форума — основатель Фонда Владимир Потанин.

Целевые капиталы становятся частью экономической повестки

В 2026 году исполняется 20 лет федеральному закону «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». За это время тема целевых капиталов из законодательной инициативы превратилась в устойчивую профессиональную отрасль.

«Форум станет площадкой для поиска решений и стратегий, направленных на повышение устойчивости некоммерческого сектора», — отмечает генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Сегодня целевые капиталы рассматриваются как один из механизмов повышения устойчивости социальной сферы: их развитие закреплено в Концепции развития благотворительности до 2030 года.

Контекст

Форум «Эндаументы. Навсегда» проводится Фондом Потанина с 2017 года. Он стал одной из ключевых дискуссионных площадок по теме целевых капиталов в России. За годы проведения форум объединил около 4 тыс. участников.