В Москве проходит форум о целевых капиталах: бизнес обсуждает финансовую устойчивость НКО и их будущее
За 20 лет целевые капиталы стали стабильной профессиональной отраслью
3 апреля в Москве проходит X форум «Эндаументы. Навсегда», организованный Фондом Потанина при поддержке Минэкономразвития. Партнёром форума выступает АНО «Национальные приоритеты». На форуме обсуждают роль целевых капиталов в устойчивости НКО и социальной сферы, их значение для экономики, а также работу с донорами и новые подходы к финансированию социальных инициатив.
На форуме разбирают модели финансирования НКО
Программа форума включает пленарную сессию «Эндаументы. Навсегда», а также тематические дискуссии. Среди ключевых тем:
- роль эндаументов в устойчивом развитии экономики;
- использование в высшем образовании;
- работа с и развитие культуры долгосрочной благотворительности;
- коммуникации — как объяснять идею эндаументов широкой аудитории.
Особое внимание уделено управлению и оценке устойчивости НКО, в том числе использованию аналитических моделей и инструментов ИИ.
В форуме участвуют представители органов власти, инвестиционного и экспертного сообщества. Среди них — София Малявина (АНО «Национальные приоритеты»), Анастасия Золотухина (Минэкономразвития), Яна Лантратова (Госдума), Александр Асмолов (МГУ и РАНХиГС), Софья Донец («Т-Инвестиции»), Артём Оганов (Сколтех) и другие. Специальный гость форума — основатель Фонда Владимир Потанин.
Целевые капиталы становятся частью экономической повестки
В 2026 году исполняется 20 лет федеральному закону «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». За это время тема целевых капиталов из законодательной инициативы превратилась в устойчивую профессиональную отрасль.
«Форум станет площадкой для поиска решений и стратегий, направленных на повышение устойчивости некоммерческого сектора», — отмечает генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.
Сегодня целевые капиталы рассматриваются как один из механизмов повышения устойчивости социальной сферы: их развитие закреплено в Концепции развития благотворительности до 2030 года.
Контекст
Форум «Эндаументы. Навсегда» проводится Фондом Потанина с 2017 года. Он стал одной из ключевых дискуссионных площадок по теме целевых капиталов в России. За годы проведения форум объединил около 4 тыс. участников.
