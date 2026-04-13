Компания-преемник Zara и Bershka в России впервые вышла в плюс: её чистая прибыль в 2025-м — 1,7 млрд ₽

Компания «Новая мода», управляющая магазинами Maag, Ecru, Dub и Vilet, впервые с момента открытия вышла на чистую прибыль, сообщает РБК. По итогам 2025 года показатель составил 1,7 млрд рублей — против убытка 664,5 млн рублей годом ранее. До 2022 года компания работала под названием «Зара СНГ» и управляла брендами Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius.

Прибыль от продаж выросла более чем в два раза

Прибыль «Новой моды» от продаж по итогам 2025 года составила 2,9 млрд рублей, что на 122% больше, чем в 2024 году (1,3 млрд рублей), следует из бухгалтерской отчётности компании, с которой ознакомился РБК.

Издание отмечает, что в 2024 году убыток компании составил 664,5 млн рублей, а в 2023 году — 5,3 млрд рублей.

Выручка по итогам 2025 года составила 31 млрд рублей против 28 млрд рублей в 2024 году — рост 10,6% за год. В компании пояснили РБК, что рост связан с изменением стратегии закупок, адаптацией коллекций под российских потребителей, а также оптимизацией операционных расходов и процессов.

Сеть насчитывает более 200 магазинов по всей России

По данным РБК, сейчас в России работает более 60 магазинов Maag и примерно столько же Ecru, 50 магазинов Dub и 42 точки Vilet.

По итогам 2025 года доля точек, закрытых из-за низкой коммерческой эффективности, не превысила 2% от общего числа. Остальные решения по закрытию магазинов были связаны с внешними факторами, в том числе действиями арендодателей.

Вложения в арендованные помещения по итогам 2025 года составили 1,2 млрд рублей. Обязательства по аренде на конец года оценивались в 8,9 млрд рублей, следует из отчётности.

Выручка от розничной торговли — 29,4 млрд ₽

Основным каналом продаж остаётся розничная торговля: в 2025 году она принесла 29,4 млрд рублей — на 6% больше, чем годом ранее.

Доходы от маркетплейсов выросли до 1,5 млрд рублей против 48 млн рублей в 2024 году. Выручка от интернет-торговли составила 28,6 млн рублей, тогда как годом ранее этот показатель отсутствовал. Доля онлайн-продаж в структуре выручки остаётся ниже 10%.

Контекст

«Новая мода» ранее входила в структуру испанского ритейлера Inditex и работала под названием «Зара СНГ». Компания управляла магазинами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другими брендами.

В 2022 году Inditex приостановила работу в России и продала бизнес ближневосточной Daher Group.

В 2021 году компания «Зара СНГ» получила 57,2 млрд рублей выручки и 6,4 млрд рублей чистой прибыли. В 2022 году, когда компания сменила наименование, показатели снизились: выручка составила 9,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 3,9 млрд рублей.