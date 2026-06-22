Фестиваль Signal Factory прошёл в Москве — более 100 артистов выступили на территории завода «Кристалл»

С 5 по 7 июня на территории московского завода «Кристалл» прошёл первый городской фестиваль Signal Factory. За три дня на площадке выступили более 100 артистов со всего мира, в том числе Найк Борзов, Хаски, DJ Assault и Francesco Farfa. Организаторы сообщили, что сейчас ведётся работа над основным фестивалем Signal 2026 в Никола-Ленивце.

DJ Assault, Найк Борзов и Хаски — главные хедлайнеры фестиваля

Музыкальная программа развернулась на шести площадках завода. Детройтская легенда геттотека DJ Assault открыл фестиваль в первую ночь фестиваля, задав тон всему уикенду. Главным событием пространства fābula HQ стал концерт супергруппы СВЕТОЛИТ, созданной на основе электронного проекта КОЛОКОЛ. В её составе выступили автор идеи Филипп Горбачёв, ударник Shortparis Даниил Холодков, звонарь и исследователь колокольной звукозаписи Александр Чайка и саксофонист Сергей Храмцевич.

На концертной сцене хедлайнерами стали Найк Борзов, представивший специальную электронную программу, и рэпер Хаски с перформативным шоу. Композитор, философ и исследователь музыкальных традиций Владимир Мартынов выступил с фортепианным концертом. Психоакустический перформанс GALLEON-25 & INOPLANEGONG на стыке робототехники, гонгов и экспериментальной музыки исследовал новые художественные формы.

В международный лайнап вошли культовый итальянский диджей Francesco Farfa, румынский артист Mihigh, японский экспериментатор AOKI takamasa и Manfredi 大人.

Победители конкурса Beyond the Limits представили световые инсталляции

На фестивале были показаны проекты победителей ежегодного арт-конкурса Signal с темой этого года Beyond the Limits. Инсталляция VOLT — коллаборация Никиты Дмитриева, di_counterfort и продюсера Митяя Ершова — представляла собой парящий световой объект из системы световых колец, исследующий взаимосвязь света, пространства и восприятия.

Проект Luminal Drift художника Виктора Полякова и продюсера Александра Фунтова исследовал природу света через ритм вертикальных световых колонн, создающих эффект мерцания и глубины пространства.

Фестиваль объединил академическую программу и перформансы

В рамках театральной платформы Play состоялась премьера проекта TRIP 4 BROKEs режиссёра Насти Безруковой — междисциплинарного перформанса на стыке театра, современного цирка, хореографии и электронной музыки. Аудиовизуальная лаборатория Residency представила коллективный AV-лайв и инсталляцию выпускников прошлых сезонов, а также сольные проекты участников программы.

Образовательный блок Signal Academy объединил лекции и дискуссии о музыке, искусстве, архитектуре и городской культуре. В рамках одного из ивентов прошла открытая встреча с финалистами арт-конкурса Signal — о процессе превращения художественной идеи в реализованный проект.

Контекст

Signal Factory стал первым городским форматом фестиваля Signal. На протяжении 10 лет мероприятие проходило в арт-парке Никола-Ленивец. Организаторы разработали новый формат фестиваля к юбилею проекта, рассчитывая охватить более широкую аудиторию. Создатели Signal Factory не исключают, что городской формат станет ежегодным, а в будущем — переедет на новые локации.