Wildberries начал предоставлять услуги по установке и обслуживанию техники — пока только в Москве

Покупатели Wildberries теперь смогут не только приобрести бытовую технику и электронику, но и заказать её установку, настройку и обслуживание прямо на маркетплейсе. Компания запустила новый раздел услуг в тестовом режиме. На первом этапе сервис доступен пользователям из Москвы, сообщает пресс-служба RWB.

Чтобы получить услугу, нужно приобрести электронный сертификат

В рамках первого этапа проекта пользователям доступны электронные сертификаты на установку и обслуживание техники. После покупки сертификата клиент сможет активировать его и согласовать дату и время выполнения работ с конкретным партнёрским сервисным центром.

В компании сообщили, что в дальнейшем планируют расширять географию проекта и увеличивать перечень доступных услуг.

Стоимость сервисных услуг — фиксированная

По словам руководителя направления развития коммерческих проектов и продуктов RWB Ивана Осипова, запуск нового сервиса должен сделать покупку техники и сопутствующих услуг более удобной для клиентов. Он отметил, что благодаря появлению услуг по установке и обслуживанию техники покупатели смогут решать связанные с приобретением устройств задачи в одном месте, экономить время и получать сервис от проверенных специалистов.

Иван Осипов также сообщил, что на старте пользователям будут доступны услуги с фиксированным перечнем работ и заранее известной стоимостью. По его словам, такой подход обеспечивает прозрачность условий и позволяет клиентам заранее понимать объём и стоимость оказываемых услуг.

Маркетплейсы расширяют количество предоставляемых услуг

Развитие услуг по установке и обслуживанию техники становится одним из новых направлений для крупных игроков рынка. Ранее о планах развивать сервисные услуги через сеть пунктов выдачи заказов сообщала М.Видео.

Компания заявила, что до конца 2026 года рассчитывает открыть не менее 5 тыс. партнёрских ПВЗ по всей России. Помимо выдачи заказов, такие точки смогут участвовать в оказании дополнительных услуг, включая сборку, установку и подключение техники.

Ozon предложил установку техники в 2020 году

Кроме того, в 2020 году Ozon совместно с сервисом YouDo запустил услугу установки бытовой техники для клиентов маркетплейса. На старте проект был запущен в Москве. Пользователи могли заказать установку 12 категорий техники, включая кондиционеры, кухонные вытяжки и водонагреватели.