ФНС начала превентивную борьбу с дроблением бизнеса — предупреждения приходят ещё до начала работы новых ИП

ФНС России начала масштабную кампанию по выявлению дробления бизнеса и подмены трудовых отношений, сообщают «Ведомости». Предприниматели по всей стране получают уведомления о рисках нарушений, а некоторых вызывают для дачи пояснений ещё до начала деятельности новых ИП. Ранее, в конце 2025 года, налоговые органы зафиксировали резкий рост числа регистраций физлиц для ведения бизнеса.

Система работает автоматически — реальную деятельность ИП ФНС не проверяет

По словам экспертов, на которых ссылаются «Ведомости», налоговые органы начали выявлять риски дробления на раннем этапе — ещё до завершения налогового периода и без выездных проверок. Система срабатывает по формальным признакам, среди которых:

— родственные связи между ИП,

— совместная трудовая история,

— использование общего бренда и ресурсов,

— одинаковые виды деятельности.

При этом фактическая деятельность предпринимателей может не анализироваться. В ряде случаев, отмечают эксперты, уведомления получают уже закрытые ИП или недавно зарегистрированные предприниматели, которые ещё не начали работу.

ФНС использует данные из разных источников, включая автоматизированную систему контроля НДС, операторов фискальных данных, реестры ЗАГС и базы трудовых договоров. На основе этого анализа ведомство проводит превентивный контроль без выездных проверок.

ФНС усиливает контроль за микробизнесом — налоговая нагрузка для нарушителей может вырасти в разы

По данным «Ведомостей», юристы фиксируют рост числа обращений от микропредпринимателей, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В ряде случаев налоговые органы вызывают владельцев бизнеса для дачи пояснений.

Если ФНС выявит уклонение от налогов, предпринимателей могут обязать повысить зарплаты до среднеотраслевого уровня, пересчитать страховые взносы и НДФЛ, а также консолидировать бизнес и отказаться от схем дробления.

По оценкам экспертов, налоговая нагрузка при переходе с патентной системы на упрощённую систему налогообложения с НДС может вырасти в разы: с 120–150 тыс. рублей до более чем 1,5 млн рублей.

Контекст

В 2026 году лимит максимального дохода для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, сократился в три раза — с 60 млн до 20 млн рублей, сообщала ФНС.

На фоне изменений налоговых условий в конце 2025 года резко выросло число регистраций ИП. По данным «Ведомостей», в розничной торговле в декабре их количество увеличилось на 21,4% год к году.

Глава ФНС Даниил Егоров сообщил изданию, что из 140 тыс. новых предпринимателей около 20 тыс. находятся в зоне риска с точки зрения недобросовестных схем.