Решетников: требования к возвращающимся в РФ зарубежным брендам ужесточат ради защиты отечественного бизнеса

Изменения политического климата повлекли за собой разговоры о возможно возвращении в Россию ушедших из страны после 2022 года зарубежных брендов. Глава Минэкономики Максим Решетников, комментируя ситуацию, отметил, что «требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными». А их ужесточение необходимо для того, чтобы защитить отечественных предпринимателей, которые за эти годы проделали огромную работу.

«Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», — цитирует министра ТАСС.

При этом Решетников подчеркнул, что рынок должен оставаться открытым для всех желающих, чтобы обеспечивать конкуренцию, сдерживающую цени, и разнообразие, удовлетворяющее запросы потребителей: «Все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов».

Ранее о возможностях возвращения западных брендов говорили вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак: они уверяли, что Россия «допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована», напоминает «Ъ».

О переговорах на тему возвращения говорили в Inditex. Подумать над этим Союз торговых центров призывал Uniqlo и H&M. Буквально за день до выступления Решетникова и президент РФ Владимир Путин высказался по теме: посоветовал соблюдать преференции для российских компаний.

На фоне обсуждения возвращений «РИА Новости» подчитали, сколько стоил зарубежным брендам уход из России. По версии агентства, сумма достигает $13,6 млрд.

Больше всего пострадали заведения быстро питания и алкогольно-табачной сферы. Carslberg потерял $7,6 млрд, British American Tobacco — $1,15 млрд, McDonald's — $1,2 млрд, Danone — $757,7 млн, General Motors — $657 млн, Whirlpool — $333 млн, Heineken — $324 млн, Bosch — $290 млн, Inditex — $227,6 млн, Coca-Cola — $195,4 млн, H&M — $173,7 млн, Ford — $158 млн, Uniqlo — $158,36 млн, Microsoft — $126 млн, Kellogg's — $112 млн, Electrolux — $35 млн, Visa — $35 млн, Mastercard — $30 млн, Starbucks — $20 млн, Yum Brands — $4 млн.

Фото на обложке: Unsplash