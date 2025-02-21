Путин отреагировал на возможное возвращение зарубежных компаний в Россию

К возвращению на российский рынок иностранных компаний нужно отнестись «внимательно», обеспечив отечественным производителям преимущества перед зарубежными конкурентами, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий. Об этом сообщает ТАСС.

«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО. <...> Надо самым внимательным образом к этому отнестись, чтобы не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции», — заявил глава государства.

Путин отметил, что, в частности, сельхозпроизводители просили «не пускать» иностранные компании на российский рынок. «Упрашивают — только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем. Ну кроме бананов, конечно, но и бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда», — сказал Путин.

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Президент также отметил «стимулирующую роль санкций» в развитии отечественных науки и бизнеса, подчеркнув, что «отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных».

Ранее Союз торговых центров (СТЦ) предложил вернуться в Россию компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет Zara, Massimo Dutti, Bershka и другими брендами), которые ушли с российского рынка в 2022 году. В союзе указали, что готовы содействовать диалогу, решать логистические проблемы и поддерживать «беспрепятственную реинтеграцию» зарубежных компаний на российском рынке.

До этого в СТЦ сообщили, что Inditex в частном порядке ведет переговоры о возвращении в Россию. По данным объединения, для этого должен наступить период «оттепели», когда отношения между Россией и западными странами наладятся для смягчения санкций.

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