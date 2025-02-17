Союз торговых центров попросил Uniqlo, Zara и H&M вернуться в Россию

Союз торговых центров (СТЦ) предложил вернуться в Россию компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет Zara, Massimo Dutti, Bershka и другими брендами), которые ушли с российского рынка в 2022 году. Об этом в СТЦ сообщили «РИА Новости».

В союзе указали, что готовы содействовать диалогу, решать логистические проблемы и поддерживать «беспрепятственную реинтеграцию» зарубежных компаний на российском рынке. «Если ваши компании рассматривают возможность возобновления работы в российском секторе розничной торговли, мы приглашаем вас обсудить потенциальные возможности, включая индивидуальные условия аренды, предпочтения по местоположению и стратегии, учитывающие специфику рынка», — сказано в обращении.

В организации сообщили, что опросили более 100 крупнейших торговых центров России, чтобы выяснить их готовность сотрудничать с Uniqlo, Inditex и H&M. Согласно опросу, более половины ТЦ подтвердили готовность вновь начать работать с этими компаниями, предложив нынешние помещения для немедленной аренды или обязавшись «оперативно освободить площади».

Хотя ушедшие из России западные бренды заместили отечественные, не все они работают успешно, отметил вице-президент СТЦ Павел Люлин. Например, российский бренд Just Clothes, который позиционируется как аналог Uniqlo, закрыл пять из семи магазинов. «Видимо поэтому больше половины опрошенных СТЦ представителей торговых центров ожидают возвращения [зарубежного бизнеса] и готовы предоставить площадки для размещения магазинов», — предположил Люлин.

Ранее в СТЦ сообщили, что Inditex в частном порядке ведет переговоры о возвращении в Россию. По данным союза, для этого должен наступить период «оттепели», когда отношения между Россией и западными странами наладятся для смягчения санкций.

О том, что зарубежные компании собираются вернуться в Россию, также сообщали Telegram-каналы. По данным Mash, Inditex «изучает ситуацию на рынке, поднимает архивы и документы», чтобы оперативно возобновить работу в стране. По информации Shot, несколько бывших сотрудников магазинов Uniqlo получили вопрос от бывшего руководителя о готовности вернуться на работу.

12 февраля президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились начать переговоры для завершения конфликта на Украине. Источники Bloomberg заявили, что Путин собирает «команду тяжеловесов» для заключения соглашения с США, среди которых могут быть помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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