Холдинг-владелец Zara и Bershka сообщил в частных переговорах о возможном возращении в РФ в случае «оттепели»

Компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и др., ждет «оттепели», чтобы вернуться в Россию. Аналогичную выжидательную позицию заняли и южнокорейские бренды, пристально следящие за действиями Вашингтона и анализирующие их влияние на экономическую ситуацию.

Как стало известно Союзу торговых центров (СТЦ), в Inditex не считают, что возвращение может быть быстрым и безболезненным. Пройдет много времени, прежде чем отношения между Россией и западными странами позволят пересмотреть санкционные ограничения и вернуть комфортные логистические и финансовые условия для сотрудничества.

«Переговоры ведутся в частном порядке, неофициально. Есть те, кто ведет переговоры от лица Inditex, зондируют почву. Сейчас Inditex в России официально нет», — цитирует ТАСС слова вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

Он при этом подчеркивает, что сложности с возвращением будут связаны также с изменившимся рынком. Ведь бренды придут туда, где «уже есть дефицит свободных торговых площадей» в торговых центрах. Правда, по мнению Люлина, Inditex’у будет проще прочих: «У них есть возможность вернуться обратно на площадки "наследников" (MAAG, Vilet, Dub)».

После ухода из РФ в 2022 году холдинг продал российский бизнес группе Daher. Всего же сеть магазинов компании насчитывает более 7 тыс. почти в сотне стран мира.

Выжидательную позицию заняли также южнокорейские бренды, о чем пишет Yonhap News. Речь идет о таких гигантах, как Samsung, LG, Hyundai, который даже сообщил, что к декабрю 2025 года может принять решение о выкупе завода под Санкт-Петербургом.

Неофициальные разговоры о том, что производители Южной Кореи обеспокоены изменением рынка и ростом числа китайских конкурентов в РФ, а потому ждут повода для скорейшего возвращения, велись уже некоторое время. Об этом рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед Алексей Маслов в эфире BFM.

Теперь и местное издание подтверждает, что начало диалога между Москвой и Вашингтоном оживило дискуссии и вывело их в официальное поле. Главный редактор автомобильного сетевого издания Quto.ru Максим Ракитин уверен, что действовать предприятия будут исключительно с оглядкой на США:

«Как только позиция Вашингтона будет прозрачна и понятна, корейцы, наверное, сделают какие-то шаги по возврату в Российскую Федерацию».

Фото на обложке: Unsplash