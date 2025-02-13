В России закрылось больше половины магазинов бренда одежды Just Clothes
Компания «Трейд менеджмент», которая управляет сетью магазинов одежды Lady & Gentleman City, закрыла восемь из 13 точек под новым брендом Just Clothes. На их месте откроются магазины lady & gentleman street, а под Just Clothes в них будут отведены отдельные корнеры, рассказал «Ведомостям» представитель сети.
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В Москве осталось пять магазинов из ранее работавших семи — закрылись точки в двух торговых центрах «Мега Белая дача» и «Мега Химки», следует из информации на сайте Just Clothes. В регионах не осталось ни одного монобрендового магазина. Причины закрытия и планы по оставшимся пяти точкам компания не раскрыла.
Марка Just Clothes изначально позиционировалась как аналог ушедшего с российского рынка Uniqlo. Первые магазины Just Clothes открылись летом 2023 года, в том числе на площадях в торговых центрах, которые раньше занимала Uniqlo.
После ухода международных брендов в России был период экспансии и экспериментов, поэтому многие сети занялись развитием новых брендов, и рынок в итоге оказался перенасыщен, заявила «Ведомостям» издатель отраслевого медиа Fashion Buzz Ольга Штейнберг. К тому же нужны были значительные вложения в маркетинг, и компании, которые не могли выделить на это деньги, были вынуждены закрыться, объяснила эксперт.
По мнению управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, многие компании рассчитывали, что из-за пустых полок россияне будут покупать вещи любого уровня, поэтому не уделяли должное внимание качеству одежды и ассортименту.
Фото на обложке: Just Clothes
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